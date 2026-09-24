Hà Nội: Dập tắt đám cháy cụm kho, xưởng rộng hơn 2.000m2

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ dùng phương tiện chuyên dụng cố gắng tiếp cận đám cháy. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 24/9, Công an thành phố Hà Nội xác nhận lực lượng chức năng đã dập tắt vụ cháy xảy ra tại cụm nhà kho, xưởng ven Đại lộ Thăng Long, thuộc xã Sơn Đồng.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng 21 giờ 6 phút ngày 23/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại cụm nhà kho, xưởng rộng hơn 2.000m2, nằm trên khu đất có tổng diện tích khoảng 6.700m2.

Do đám cháy bùng phát mạnh, có nguy cơ lan sang các kho, xưởng liền kề, Công an thành phố đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, 15, 16, 17, 23 và 29, cùng 22 phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

Khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như gỗ, nhựa, giấy, nylon, tỏa nhiệt lớn và sinh nhiều khí độc.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ phối hợp với lực lượng tại chỗ huy động máy xúc, máy ủi phá dỡ một phần tường, mái tôn để mở đường tiếp cận; đồng thời triển khai chữa cháy từ nhiều hướng.

Đến 23 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24/9.

Lực lượng chức năng đã bảo vệ an toàn bốn nhà xưởng liền kề, ngăn đám cháy lan sang các công trình xung quanh.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê, làm rõ./.