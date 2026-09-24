Hà Nội: Dập tắt đám cháy cụm kho, xưởng rộng hơn 2.000 m²

Đến gần 12h, ngọn lửa kèm khói đen vẫn bốc cao, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng dập lửa. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Trước đó, khoảng 21 giờ 6 phút ngày 23/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại cụm nhà kho, xưởng rộng hơn 2.000 m², nằm trên khu đất có tổng diện tích khoảng 6.700 m².

Đến gần 12h, ngọn lửa kèm khói đen vẫn bốc cao, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng dập lửa. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Do đám cháy bùng phát mạnh, có nguy cơ lan sang các kho, xưởng liền kề, Công an thành phố đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, 15, 16, 17, 23 và 29, cùng 22 phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

Lực lượng PCCC và CNCH dùng phương tiện chuyên dụng cố gắng tiếp cận đám cháy. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như gỗ, nhựa, giấy, nylon, tỏa nhiệt lớn và sinh nhiều khí độc. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ phối hợp với lực lượng tại chỗ huy động máy xúc, máy ủi phá dỡ một phần tường, mái tôn để mở đường tiếp cận; đồng thời triển khai chữa cháy từ nhiều hướng.

Hiện trường vụ cháy tại xã Sơn Đồng, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đến 23 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24/9. Lực lượng chức năng đã bảo vệ an toàn bốn nhà xưởng liền kề, ngăn đám cháy lan sang các công trình xung quanh.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê, làm rõ.