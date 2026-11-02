Hà Nội: Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tổ chức khóa tập huấn nhằm chào mừng Đại hội X GHPGVN

Khóa tập huấn diễn ra trong không khí Tăng Ni, Phật tử cả nước hướng đến Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN và chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời là dịp nhìn lại chặng đường gần 30 năm hình thành, phát triển của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc, nhằm củng cố công tác điều hành, nâng cao chất lượng tu học và chuẩn bị đội ngũ kế cận.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm sách tấn đạo tràng

Sách tấn đạo tràng, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương tán thán nề nếp tu tập trang nghiêm, tinh tấn của các Phật tử. Hòa thượng nhấn mạnh, việc tu tập cần được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì, nhẫn nại, tinh thần hòa hợp và kỷ cương chung.

Đối với Ban điều hành các đạo tràng, Hòa thượng lưu ý trách nhiệm nêu gương, đặt lợi ích chung lên trên, quan tâm phát triển đồng thời cả số lượng lẫn chất lượng tu học, đồng thời chủ động dìu dắt, bồi dưỡng thế hệ trẻ kế thừa. Bên cạnh đó, các đạo tràng cần củng cố các ban chuyên môn và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa Phật giáo lành mạnh.

Khóa lễ tụng kinh

Cũng tại chương trình, Phật tử Pháp Thiện Hưng, Tổng Thư ký Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc đã trình bày về chuyên đề "Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý đạo tràng". Hiện nay, toàn miền Bắc có 63 đạo tràng cơ sở với gần 12.000 Phật tử được báo cáo (thực tế ước tính hơn 15.000 người). Việc đưa vào vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Phật tử cùng website daotrangphaphoa.com sẽ giúp tối ưu hóa công tác hành chính, theo dõi quá trình tu học, tự động hóa việc xét duyệt thọ y, mở y, mừng thọ, đồng thời làm kho tư liệu chung kết nối các đạo tràng.

Thọ trai trong chánh niệm

Khóa tập huấn cũng lắng nghe nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ đại diện Đạo tràng Pháp Hoa chùa Thượng (Thái Nguyên) về ứng dụng công nghệ số và kết nối thế hệ, cùng Ban Công quả, Hậu cần chùa Bằng về công tác phục vụ, điều phối sinh hoạt.

Phát biểu đúc kết khóa tập huấn, Phật tử Pháp Thiện Thịnh đại diện Ban Điều hành thành kính tri ân chư tôn đức, đặc biệt là Đại lão Hòa thượng Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN và Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã luôn ân cần giáo dưỡng, định hướng cho sự phát triển của đạo tràng.

Đêm hoa đăng thiền trà

Với sự tham dự của hơn 600 Phật tử, khóa tập huấn đã thành tựu viên mãn, là đóa hoa tươi thắm dâng lên cúng dường GHPGVN tổ chức 2 sự kiện trọng đại là kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN và chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Khóa tập huấn nhằm chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031