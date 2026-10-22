Hà Nội: Danh tính nghi phạm chặn ô tô, đâm tài xế tử vong trên đường Bắc Cầu

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quý Hoan (SN 1979, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Nguyễn Quý Hoan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quý Hoan là nghi phạm liên quan vụ án mạng xảy ra vào khoảng 17h ngày 20/10, tại khu vực gần ngõ 212 Bắc Cầu, phường Bồ Đề.

Thông tin ban đầu, trước thời điểm gây án, Hoan cho rằng anh Đ (SN 1980, trú tại TP Hải Phòng) có quan hệ tình cảm với chị H (là vợ cũ của Hoan), từ đó Hoan ghen tuông.

Chiều 20/10, Hoan phát hiện anh Đ điều khiển ô tô biển số TP Hải Phòng lưu thông trên đường Bắc Cầu. Sau đó, đối tượng lái xe máy đuổi theo rồi chặn ô tô của anh Đ.

Khi chặn được xe, Hoan dùng búa phá cửa kính ô tô rồi tấn công tài xế. Sau đó, hung thủ giật con dao từ một người bán thịt lợn gần hiện trường, sát hại nạn nhân.

Hình ảnh từ camera nhà dân ghi lại diễn biến vụ việc.

Cùng ngày, một số clip liên quan vụ việc được camera từ người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy trước khi gây án, nghi phạm đi xe máy, đội mũ bảo hiểm và gây gổ với tài xế ô tô.

Ban đầu, vụ xô xát giữa hai bên được người dân can ngăn. Sau đó, đối tượng đuổi theo và dùng dao đâm liên tiếp qua cửa kính lái ô tô, gây nhiều thương tích cho tài xế. Hiện trường để lại nhiều vết máu trong cabin và cửa chiếc xe ô tô.

Gây án xong, nghi phạm điều khiển xe máy rời hiện trường. Tối 20/10, được lực lượng chức năng tích cực vận động, Hoan đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đầu thú.