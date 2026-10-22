Hà Nội: Danh tính đối tượng chặn ô tô, dùng dao đâm tử vong tài xế vì ghen tuông

Ngày 22/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quý Hoan (47 tuổi, thường trú tại xã Xuân Mai, hiện ở phường Bồ Đề, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng xuất phát từ ghen tuông tình ái. Nguyễn Quý Hoan nghi ngờ anh N.B.Đ. (46 tuổi, thường trú tại Hải Phòng, hiện ở phường Bồ Đề) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình là chị N.T.H.

Hoan đã vung dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ngay trong xe ô tô. Ảnh cắt từ video

Chiều ngày 20/10, khi phát hiện anh Đ. đang điều khiển xe ô tô lưu thông trên tuyến phố Bắc Cầu (phường Bồ Đề, Hà Nội), Hoan lập tức điều khiển xe máy đuổi theo. Khi đến khu vực đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan vọt lên, ép sát và dừng xe máy chặn ngay trước đầu ô tô của anh Đ.

Ngay sau đó, Hoan xuống xe, tiến đến giật tay nắm cửa phía ghế lái nhưng không thể mở do tài xế đã chốt khóa an toàn bên trong. Thấy vậy, đối tượng liền quay lại xe máy, lấy một chiếc búa đã để sẵn trong cốp xe ra đập vỡ kính cửa sổ ô tô. Trong lúc hai bên xảy ra giằng co, Hoan đã dùng tay đấm thẳng vào miệng anh Đ. rồi tạm thời bỏ đi.

Sau khi rời khỏi hiện trường khoảng 200 - 300 mét, khi đi ngang qua một cửa hàng bán thịt lợn ven đường, Hoan đã tiện tay vớ lấy một con dao để trên bàn.

Cơ quan công an đã tạm giữ Nguyễn Quý Hoan.

Có hung khí trong tay, đối tượng tiếp tục quay xe máy lại khu vực ngõ 220 phố Bắc Cầu để tìm anh Đ. Tại đây, Hoan đã vung dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hoan bỏ lại con dao hung khí ngay trong chiếc ô tô của nạn nhân rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và tổ chức truy bắt nghi phạm.

Được sự vận động, thuyết phục từ cơ quan chức năng, đến khoảng 22h cùng ngày (20/10), Nguyễn Quý Hoan đã tự giác đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương củng cố hồ sơ, chứng cứ để chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Hoan, xử lý nghiêm minh đối tượng trước pháp luật.