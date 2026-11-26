Tạo không gian kết nối sản phẩm với du khách

Với 3.544 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 18 sản phẩm đạt 5 sao, Hà Nội hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Sau hơn 7 năm triển khai, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần nâng cao giá trị nông sản, đặc sản địa phương và sản phẩm làng nghề, tạo thêm động lực phát triển kinh tế khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, trong định hướng phát triển giai đoạn mới, Hà Nội không chỉ đặt mục tiêu gia tăng số lượng sản phẩm được công nhận mà còn chú trọng khai thác những giá trị văn hóa đặc sắc ẩn chứa trong mỗi sản phẩm. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm tạo bản sắc riêng, nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng cơ hội tiếp cận du khách trong nước, quốc tế.

Xã Phú Nghĩa tổ chức livestream quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề

Thực tế, Hà Nội có lợi thế lớn từ hệ thống làng nghề truyền thống cùng những sản phẩm gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa của các cộng đồng dân cư. Mỗi sản phẩm không đơn thuần mang giá trị sử dụng hay thương mại mà còn chứa đựng câu chuyện về lịch sử, tập quán, kỹ thuật sản xuất và sự sáng tạo của người dân địa phương. Nếu được khai thác hợp lý, đây chính là nguồn tài nguyên có khả năng tạo nên giá trị khác biệt.

Từ cách tiếp cận đó, Hà Nội đang chuyển dần từ tư duy phát triển sản phẩm sang khai thác giá trị du lịch từ sản phẩm. Theo định hướng tại Kế hoạch số 161/KH-UBND về phát triển làng nghề giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thành phố hướng tới xây dựng các điểm đến làng nghề đặc sắc, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn có thể trải nghiệm, nghỉ dưỡng và mua sắm.

Theo đó, thay vì chỉ tiếp cận sản phẩm thông qua các điểm bán hàng, du khách có thể trực tiếp tìm hiểu quy trình làm ra sản phẩm, khám phá kỹ thuật thủ công và tham gia những hoạt động trải nghiệm như làm gốm, gói bánh chưng, làm nón, dệt lụa.

Để OCOP thực sự trở thành một thành tố trong phát triển du lịch, Hà Nội dự kiến phát triển thêm 8-10 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đồng thời triển khai 5 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề gắn với du lịch.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hội chợ, triển lãm thủ công mỹ nghệ, sự kiện quảng bá làng nghề và không gian kết nối sản phẩm OCOP tại các hoạt động văn hóa, du lịch cũng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng. Lồng ghép giới thiệu sản phẩm trong các lễ hội, sự kiện đối ngoại và hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế còn giúp quảng bá hình ảnh Hà Nội thông qua những sản vật đặc trưng.

Một hướng đi đáng chú ý khác là ứng dụng công nghệ số vào quảng bá sản phẩm và xây dựng trải nghiệm du lịch. Việc đưa sản phẩm OCOP lên các gian hàng trực tuyến, tổ chức livestream giới thiệu sản phẩm giúp mở rộng phạm vi tiếp cận người tiêu dùng. Trong khi đó, tích hợp mã QR đa ngôn ngữ tại các điểm di tích, làng nghề sẽ hỗ trợ du khách tra cứu nguồn gốc và tìm hiểu câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm.

Chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang đầu tư chiều sâu

Gắn OCOP với văn hóa, du lịch cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm. Bởi sức hấp dẫn của một sản phẩm không chỉ nằm ở câu chuyện văn hóa mà còn phụ thuộc vào chất lượng, mẫu mã, nguồn gốc và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trong năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu có thêm khoảng 300 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất 20 sản phẩm tiềm năng 5 sao được đề xuất đánh giá, phân hạng cấp quốc gia. Định hướng này cho thấy thành phố đang chuyển trọng tâm từ phát triển theo chiều rộng sang đầu tư chiều sâu, chú trọng năng lực cạnh tranh và khả năng thương mại hóa.

Để thực hiện mục tiêu này, các chủ thể OCOP được định hướng hoàn thiện tiêu chuẩn sản xuất, cải tiến bao bì, nhãn mác, nâng cao chất lượng và tăng cường truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, việc kết nối sản phẩm OCOP với hệ thống siêu thị, bán lẻ hiện đại, sàn thương mại điện tử và các hoạt động du lịch sẽ tạo thêm kênh tiêu thụ. Thành phố cũng chú trọng tăng cường liên kết logistics và chuỗi cung ứng lạnh, nhất là đối với nhóm nông sản, thực phẩm, nhằm duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản.

Một yếu tố khác không thể thiếu là xây dựng câu chuyện thương hiệu. Hà Nội định hướng đẩy mạnh truyền thông về giá trị văn hóa, lịch sử và làng nghề truyền thống, đồng thời xây dựng các chuyên đề “Câu chuyện sản phẩm OCOP” để tăng khả năng nhận diện và tạo dấu ấn riêng cho từng sản phẩm.

HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kiên Cà, xã Quảng Bị - nơi sản xuất sản phẩm trứng gà SaDu đạt OCOP 3 sao

Đội ngũ lao động nông thôn cũng được chú trọng đào tạo thông qua việc lồng ghép nội dung tập huấn OCOP với các chương trình đào tạo nghề, khuyến nông, khuyến công và xây dựng nông thôn mới. Đây là cơ sở để nâng cao năng lực sản xuất, quản trị và phát triển sản phẩm của các chủ thể tham gia chương trình.

Gắn OCOP với phát triển văn hóa và du lịch không đơn thuần là mở thêm một kênh tiêu thụ hàng hóa, mà còn là cách Hà Nội khai thác sâu hơn giá trị của tài nguyên bản địa. Khi sản phẩm được đặt trong không gian văn hóa, làng nghề và hành trình trải nghiệm, giá trị kinh tế có thể được mở rộng cùng với giá trị tinh thần, bản sắc địa phương.

* Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội