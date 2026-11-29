Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức đánh giá đối với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường. Việc đánh giá thực hiện theo Khung năng lực số của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Trong tháng 12/2026, thành phố tiếp tục đánh giá năng lực số đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố.

Việc đánh giá được thực hiện trực tuyến trên nền tảng "Bình dân học vụ số" hoặc nền tảng đào tạo, quản lý năng lực số dùng chung của thành phố. Người tham gia sử dụng thiết bị có kết nối internet, đăng nhập bằng tài khoản được cấp để làm bài. Nội dung đánh giá được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng; hệ thống tự động chấm điểm và tổng hợp kết quả.

Hà Nội đánh giá năng lực số của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị (Ảnh: Hữu Thắng).

Thành phố đặt mục tiêu 100% người hoàn thành bài đánh giá được thông báo kết quả theo từng nhóm năng lực, đồng thời được định hướng học tập, bồi dưỡng phù hợp. Kết quả đánh giá là cơ sở xây dựng hồ sơ năng lực số, xác định những kỹ năng cần ưu tiên bổ sung, nhất là kỹ năng khai thác dữ liệu, sử dụng nền tảng dùng chung và bảo đảm an toàn thông tin.

Thông qua đó, Hà Nội phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị xác định được các kỹ năng số cần ưu tiên bồi dưỡng, xây dựng nội dung tập huấn gắn với vị trí việc làm và nhiệm vụ chuyên môn, làm cơ sở triển khai kế hoạch bồi dưỡng năm 2027.

Thành phố cũng từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực số, phân quyền khai thác và thường xuyên cập nhật để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu người tham gia đánh giá tự giác, trung thực, bảo đảm kết quả phản ánh đúng năng lực thực tế. Hiệu quả bồi dưỡng không chỉ thể hiện qua kết quả bài đánh giá mà còn được đo bằng khả năng vận dụng kỹ năng số vào thực hiện nhiệm vụ.