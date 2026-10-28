Hà Nội dành 902 căn nhà ở xã hội cho các hộ dân phố cổ sống chật chội

Ngày 28/10, tại kỳ họp thứ 7, khóa XVII, HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương ưu tiên giải quyết chỗ ở cho người dân khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ bằng cơ chế mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

Theo nghị quyết được thông qua trên cơ sở tờ trình của UBND TP Hà Nội ngày 27/10/2026, chính sách trước mắt áp dụng tại phường Hoàn Kiếm. Trong quá trình thực hiện, thành phố sẽ nghiên cứu mở rộng phạm vi nếu đáp ứng yêu cầu về hiệu quả, nguồn lực và các điều kiện liên quan.

Toàn cảnh phiên họp.

Để được hưởng chính sách, hộ gia đình, cá nhân phải đăng ký thường trú và đang thực tế sinh sống tại nhà ở thuộc khu vực phố cổ, phố cũ trên địa bàn phường Hoàn Kiếm trước ngày nghị quyết được thông qua. Diện tích nhà ở bình quân phải dưới 5m² sàn/người.

Ngoài các tiêu chí trên, người đăng ký phải đáp ứng đầy đủ điều kiện mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật. Việc tham gia chính sách dựa trên nhu cầu tự nguyện và phải được UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt theo danh sách.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được mua hoặc thuê mua một căn hộ và chỉ được giải quyết một lần. Giá bán, giá thuê mua, hồ sơ, thủ tục giao dịch cũng như chính sách vay vốn ưu đãi được thực hiện theo quy định hiện hành về nhà ở xã hội.

Hà Nội dự kiến bố trí tối đa 902 căn hộ nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng nói trên, tương ứng nguyên tắc mỗi hộ một căn. Số lượng thực tế có thể được điều chỉnh theo nhu cầu đăng ký mua, thuê mua.

Điều kiện sinh hoạt của nhiều người dân tại khu vực phố cổ Hà Nội đang ở mức đáng lo ngại.

Theo UBND TP Hà Nội, nhu cầu của 902 hộ được xác định là cấp bách, liên quan trực tiếp đến an toàn, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt hằng ngày của người dân, do đó cần có phương án giải quyết kịp thời.

Trong năm 2026, thành phố dự kiến bố trí trước 552 căn hộ tại 9 dự án nhà ở xã hội. Việc lựa chọn dự án căn cứ vào khả năng kết nối giao thông công cộng, trong đó ưu tiên các vị trí gắn với tuyến đường sắt đô thị; hệ thống hạ tầng xã hội như trường học, cơ sở y tế, chợ và dịch vụ thương mại; tiến độ hoàn thành công trình và cơ cấu căn hộ phù hợp với quy mô hộ gia đình. Quy mô bình quân được tính toán khoảng bốn người mỗi hộ.

Một số dự án nằm trong danh mục dự kiến gồm khu nhà ở tại điểm X2, phường Trần Phú, nay thuộc phường Lĩnh Nam; công trình nhà ở xã hội CT1, CT3 thuộc dự án khu chức năng đô thị ĐM1, phường Đại Mỗ; dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất, xã Thạch Thất.