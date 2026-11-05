Hà Nội dành 65 tỷ đồng chăm lo Tết cho 65.000 đoàn viên, người lao động

Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán 2027, LĐLĐ thành phố dự kiến trợ cấp cho 65.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo; bị giảm việc làm, mất việc làm, giảm thu nhập; làm việc tại doanh nghiệp khó khăn, bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội hoặc không có thưởng Tết. Công nhân thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết và người lao động ở lại làm việc trong dịp Tết cũng được ưu tiên chăm lo. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người, với tổng kinh phí 65 tỷ đồng.

Bên cạnh hỗ trợ bằng tiền, LĐLĐ thành phố tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” kết hợp “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tiếp tại 4 địa điểm. Trong đó, chương trình cấp thành phố tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô dự kiến diễn ra ngày 22-1-2027, với khoảng 1.000 người tham dự, trong đó có 800 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ba điểm tổ chức còn lại tại Công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh), sân vận động xã Thường Tín và khu vực Vườn hoa Phùng Khắc Khoan (xã Thạch Thất), dự kiến diễn ra trong khoảng từ ngày 18 đến 25-1-2027. Mỗi điểm có khoảng 800 người tham dự chương trình Tết Sum vầy, trong đó có 700 công nhân lao động khó khăn; đồng thời tổ chức khoảng 100 gian hàng phục vụ đoàn viên, người lao động, bao gồm 4 gian hàng “0 đồng” của LĐLĐ thành phố.

Ở cấp cơ sở, công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở được yêu cầu chủ động huy động nguồn lực, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết; tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, các hoạt động vui Xuân và chăm lo cho công nhân không có điều kiện về quê. LĐLĐ thành phố hỗ trợ mỗi công đoàn xã, phường 50 triệu đồng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, trong đó có kinh phí tặng 30 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đáng chú ý, kế hoạch cũng yêu cầu các cấp Công đoàn tăng cường đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án sản xuất, thời gian nghỉ Tết, kế hoạch trả lương, thưởng Tết; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi của người lao động, nhất là những người làm thêm giờ, làm việc trong dịp Tết. Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với doanh nghiệp công khai phương án trả lương, thưởng Tết trước kỳ nghỉ ít nhất 20 ngày.

Thông qua các hoạt động đồng bộ, thiết thực, tổ chức Công đoàn Thủ đô hướng tới bảo đảm mọi đoàn viên, người lao động đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, đồng thời tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, trở lại làm việc đúng thời gian và thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới.