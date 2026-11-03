Hà Nội dành 50 tỷ đồng hỗ trợ SME chuyển đổi số, thương mại điện tử

Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2246/QĐ-SKHCN công bố danh mục sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và Thông báo số 9858/TB-SKHCN về kế hoạch đợt hỗ trợ thứ nhất năm 2026.

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Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh giảm chi phí tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi số và thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đợt 1 ưu tiên các nhóm đối tượng có đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng, chuyển đổi số của thành phố; có nhu cầu và khả năng triển khai ngay trong giai đoạn cuối năm 2026 và xác định được bằng tiêu chí khách quan, có minh chứng và dữ liệu của cơ quan quản lý để đối chiếu, áp dụng thống nhất, không gắn với nhà cung cấp hoặc đối tượng cụ thể.

Tổng kinh phí 50 tỷ đồng trong Đợt 1 dự kiến được phân bổ theo hình thức cung cấp 5.000 - 6.000 phiếu hỗ trợ điện tử, gồm 3.000 - 3.500 Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và 2.000 - 2.500 Phiếu hỗ trợ thương mại điện tử. Mỗi đối tượng đủ điều kiện được cấp tối đa 1 phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và 1 phiếu hỗ trợ thương mại điện tử.

Mức hỗ trợ tối đa là 70% chi phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong Danh mục sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số và Danh mục sản phẩm, dịch vụ phát triển thương mại điện tử (gọi chung là Danh mục).

Với hộ kinh doanh, hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng (Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số) và 20 triệu đồng (Phiếu hỗ trợ thương mại điện tử). Với doanh nghiệp siêu nhỏ, mức trần hỗ trợ là 30 triệu đồng cho mỗi loại phiếu. Với doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã, mức trần hỗ trợ là 60 triệu đồng cho mỗi loại phiếu. Trong khi với doanh nghiệp vừa, mức trần hỗ trợ tối đa là 100 triệu đồng cho mỗi loại phiếu.

Chương trình phân bổ nguồn lực cho 8 nhóm ưu tiên, bao gồm các cơ sở tại 04 làng nghề truyền thống (Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng); chủ thể OCOP từ 3 sao trở lên còn hiệu lực; đơn vị bán hàng hóa sản xuất tại Việt Nam trên các sàn thương mại điện tử; doanh nghiệp nhỏ và vừa 100% vốn Việt Nam sản xuất trong khu/cụm công nghiệp; cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh tại địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam; hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh; cơ sở thực phẩm thuộc chuỗi cung ứng, cùng nhóm đối tượng chung.

Phiếu hỗ trợ được vận hành dưới dạng dữ liệu điện tử tích hợp trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) qua Hệ thống cấp phiếu hỗ trợ (mini app "HANOINEXT" - Hệ thống). Phiếu không phải là tiền mặt, không có giá trị quy đổi thành tiền, không được mua bán hay chuyển nhượng nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Thời gian mở cổng đăng ký từ 08h00 ngày 09/11/2026 đến 17h00 ngày 04/12/2026 (hoặc kết thúc sớm hơn nếu hết kinh phí). Thời hạn ký hợp đồng điện tử chậm nhất là ngày 16/12/2026.

Hạn bàn giao và kích hoạt dịch vụ chậm nhất là ngày 23/12/2026. Hạn đối tượng thanh toán phần chi phí của mình qua cổng thanh toán kết nối với Hệ thống là ngày 30/12/2026. Việc chi trả hỗ trợ Đợt 1 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chủ hộ kinh doanh thực hiện trên ứng dụng iHanoi tại mini app “HANOINEXT”. Hướng dẫn thao tác chi tiết đăng tải tại đây.

Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua hotline kỹ thuật: 098 3559164 và hotline cơ chế chính sách: 024 35121166.