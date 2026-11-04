Hà Nội dành 50 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đẩy mạnh bán hàng trên các kênh thương mại điện tử. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 9858/TB-SKHCN về đợt hỗ trợ đầu tiên dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Chính sách được triển khai theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trên địa bàn (thực hiện điểm b, điểm e khoản 2 Điều 18 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16) và Quyết định số 135/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo thông báo, Hà Nội áp dụng mức hỗ trợ tối đa không quá 70% chi phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Mỗi cơ sở đủ điều kiện có thể nhận một Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và một Phiếu hỗ trợ thương mại điện tử, với mức trần khác nhau tùy quy mô hoạt động.

Hộ kinh doanh được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng cho các dịch vụ chuyển đổi số và 20 triệu đồng cho thương mại điện tử. Doanh nghiệp siêu nhỏ có mức trần 30 triệu đồng mỗi loại phiếu; doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã là 60 triệu đồng, còn doanh nghiệp vừa là 100 triệu đồng mỗi loại phiếu.

Số tiền thực nhận không mặc nhiên bằng mức trần. Khoản hỗ trợ được tính theo giá và tỷ lệ hỗ trợ công bố đối với từng sản phẩm, dịch vụ mà cơ sở lựa chọn.

Đơn cử, một hộ kinh doanh tại Bát Tràng đăng ký dịch vụ thiết lập gian hàng trên sàn thương mại điện tử trị giá 11,88 triệu đồng. Nếu dịch vụ có tỷ lệ hỗ trợ 50%, ngân sách sẽ thanh toán 5,94 triệu đồng cho nhà cung cấp; hộ kinh doanh tự chi trả phần còn lại.

Trong đợt đầu tiên, Hà Nội dành riêng 5 tỷ đồng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại 4 làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ và Sơn Đồng; 5 tỷ đồng cho các chủ thể có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, còn hiệu lực.

Sáu nhóm ưu tiên khác được phân bổ chung 25 tỷ đồng. Trong đó có các cơ sở bán hàng sản xuất tại Việt Nam trên sàn thương mại điện tử; doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo có 100% vốn Việt Nam trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở kinh doanh tại hai phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam.

Những sản phẩm làng nghề truyền thống của xã Thanh Oai. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Chính sách còn ưu tiên hộ kinh doanh có doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm và doanh nghiệp được thành lập từ việc chuyển đổi hộ kinh doanh kể từ ngày 1/1/2025. Các cơ sở cung ứng thực phẩm cho bếp ăn trường học, bếp ăn tập thể, siêu thị, nhà hàng và chuỗi phân phối cũng thuộc diện ưu tiên, với nhu cầu số hóa thông tin phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc.

Những doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh không thuộc các nhóm trên vẫn có thể đăng ký nếu đáp ứng điều kiện chung. Thành phố bố trí 15 tỷ đồng kinh phí chung. Từ ngày 28/11, phần kinh phí dành riêng chưa phân bổ hết cũng được chuyển sang nguồn này để cấp phiếu theo thứ tự đăng ký.

Hệ thống bắt đầu tiếp nhận đăng ký từ 8 giờ ngày 9/11 đến 17 giờ ngày 4/12/2026 (kết thúc có thể sớm hơn nếu kinh phí đã được phân bổ hết).

Người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chủ hộ kinh doanh đăng nhập ứng dụng iHanoi bằng tài khoản định danh điện tử, sau đó truy cập mục HANOINEXT để thực hiện thủ tục, không cần nộp trực tiếp.

Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định, không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nào cấp hoặc quản lý phiếu hỗ trợ. Người đăng ký không cung cấp mật khẩu, mã OTP của tài khoản VNeID, iHanoi cho người khác và chỉ thực hiện giao dịch qua hệ thống chính thức.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu hướng dẫn thao tác liên hệ số 0983559164; những vướng mắc về chính sách được giải đáp qua số 02435121166 trong giờ hành chính các ngày làm việc.