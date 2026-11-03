Hà Nội dành 50 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa công bố kế hoạch triển khai đợt hỗ trợ thứ nhất năm 2026, cấp phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí 50 tỷ đồng.

Khoản hỗ trợ dự kiến cấp 5.000-6.000 phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Việc triển khai chính sách trên nền tảng số không chỉ giúp giảm thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện theo dõi, kiểm soát quá trình phân bổ nguồn lực hỗ trợ.

Điểm mới trong triển khai là toàn bộ kế hoạch thực hiện theo quy trình cấp phiếu hỗ trợ được thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng iHanoi, trên mini app "HANOINEXT".

Phiếu hỗ trợ không được quy đổi thành tiền mặt, nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và hạn chế nguy cơ trục lợi chính sách.

Theo kế hoạch, danh mục sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ phiên bản đầu tiên sẽ được công bố trước ngày 9/11/2026. Từ 8h ngày 9/11, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có thể đăng ký trực tuyến trên ứng dụng iHanoi.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 4/12/2026 hoặc kết thúc sớm hơn khi nguồn kinh phí phân bổ đã hết.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể liên hệ đường dây nóng 098 3559164 để được hướng dẫn kỹ thuật hoặc 024 35121166 để được giải đáp về cơ chế, chính sách trong giờ hành chính.