Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội triển khai gói hỗ trợ 50 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng chuyển đổi số và thương mại điện tử, với mức hỗ trợ tối đa 70% chi phí.

Theo đó, chính sách được thực hiện theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND, áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.

Mức hỗ trợ được phân theo quy mô và lĩnh vực ứng dụng. Cụ thể, hộ kinh doanh được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng đối với chuyển đổi số và 20 triệu đồng đối với thương mại điện tử.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội triển khai gói hỗ trợ 50 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, mức hỗ trợ tối đa là 30 triệu đồng cho mỗi lĩnh vực. Doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã được hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng cho từng lĩnh vực, trong khi mức trần dành cho doanh nghiệp vừa là 100 triệu đồng.

Tỉ lệ hỗ trợ đối với từng sản phẩm, dịch vụ nằm trong danh mục được công bố không vượt quá 70% chi phí và phải bảo đảm mức trần tương ứng với từng đối tượng.

Nhằm phổ biến chính sách và hướng dẫn thủ tục tiếp cận nguồn hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (HANOIBA) và Công ty MISA tổ chức hội thảo trực tuyến vào ngày 26/11/2026.

Hội thảo diễn ra từ 9h đến 11h30, tập trung giới thiệu các nội dung hỗ trợ, mức kinh phí và hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh tìm hiểu quy trình đăng ký.