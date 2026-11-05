Hà Nội dành 50 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) và Nền tảng thị trường công nghệ số (DTMarket) ra mắt đầu năm 2026. Ảnh: Sở KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa công bố kế hoạch triển khai đợt hỗ trợ thứ nhất năm 2026 về chuyển đổi số và thương mại điện tử, thực hiện theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố và Quyết định số 135/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Theo kế hoạch, thành phố bố trí 50 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ công nghệ. Dự kiến có khoảng 3.000-3.500 phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và 2.000-2.500 phiếu hỗ trợ thương mại điện tử. Số lượng thực tế phụ thuộc vào quy mô đối tượng thụ hưởng và giá trị dịch vụ được lựa chọn.

Đáng chú ý, nguồn kinh phí được phân bổ theo hướng ưu tiên các nhóm sản xuất, kinh doanh có nhu cầu ứng dụng công nghệ. Trong đó, 5 tỷ đồng dành cho cơ sở sản xuất, kinh doanh tại bốn làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ và Sơn Đồng; 5 tỷ đồng cho chủ thể có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên còn hiệu lực. Thành phố cũng bố trí 25 tỷ đồng cho các nhóm ưu tiên khác và 15 tỷ đồng cho nhóm đối tượng chung.

Các nhóm ưu tiên còn bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo có 100% vốn Việt Nam; cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cơ sở lưu trú du lịch; đơn vị kinh doanh tại phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam; hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh kể từ ngày 1/1/2025. Một số hợp tác xã, hộ kinh doanh bán hàng Việt Nam trên sàn thương mại điện tử và cơ sở thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng cũng thuộc diện ưu tiên theo quy định.

Về mức hỗ trợ, thành phố áp dụng tỷ lệ tối đa không quá 70% chi phí sử dụng đối với từng sản phẩm, dịch vụ thuộc danh mục được phê duyệt. Hộ kinh doanh được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng đối với phiếu chuyển đổi số và 20 triệu đồng đối với phiếu thương mại điện tử. Doanh nghiệp siêu nhỏ có mức trần 30 triệu đồng mỗi loại phiếu; doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã tối đa 60 triệu đồng; doanh nghiệp vừa tối đa 100 triệu đồng mỗi loại phiếu.

Đây là mức hỗ trợ tối đa, không phải khoản kinh phí được cấp cố định. Giá trị hỗ trợ thực tế phụ thuộc vào sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn và tỷ lệ hỗ trợ tương ứng. Phần chi phí ngoài mức hỗ trợ do đơn vị thụ hưởng tự thanh toán.

Việc đăng ký được thực hiện trực tuyến trên ứng dụng iHanoi, thông qua mini app “HANOINEXT”. Người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chủ hộ kinh doanh sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai thông tin, tải giấy tờ cần thiết và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp. Mỗi đối tượng đủ điều kiện được cấp tối đa một phiếu cho mỗi loại hình hỗ trợ. Phiếu không được quy đổi thành tiền mặt, mua bán hoặc chuyển nhượng.

Thời gian tiếp nhận đăng ký bắt đầu từ 8h ngày 9/11 và kết thúc lúc 17h ngày 4/12/2026, hoặc sớm hơn nếu kinh phí được phân bổ hết. Từ ngày 28/11, phần kinh phí ưu tiên chưa được phân bổ sẽ được chuyển vào nguồn chung để tiếp tục hỗ trợ các đối tượng đủ điều kiện.

Thông tin chi tiết về danh mục sản phẩm, dịch vụ và hướng dẫn đăng ký được công bố trên ứng dụng iHanoi và Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.