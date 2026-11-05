Hà Nội: Đang xảy ra cháy tại khu học tạm Trường trung học cơ sở Kim Liên

Khói bốc lên nghi ngút từ hiện trường vụ cháy.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy bùng phát tại khu vực dãy nhà thấp tầng tạo thành cột khói lớn bốc cao, có thể quan sát từ xa. Khói từ đám cháy tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học cũng như sức khỏe của học sinh trong trường.

Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã triển khai phương án đưa học sinh ra khỏi khuôn viên, hướng dẫn các em di chuyển đến vị trí an toàn, tránh khu vực có khói. Hàng trăm học sinh được sơ tán kịp thời, không để xảy ra tình trạng chen lấn, mất an toàn.

Vụ cháy xảy ra tại khu học tạm Trường trung học cơ sở Kim Liên (Hà Nội).

Cùng thời điểm, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp chính quyền địa phương, nhà trường và người dân tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ cháy.