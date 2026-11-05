Hà Nội: Đang cháy lớn khu học tạm gần trường Tiểu học Kim Liên A
Một vụ cháy lớn xảy ra từ dãy nhà thấp tầng gần khuôn viên trường học, hàng trăm học sinh được sơ tán ra ngoài an toàn.
Trưa 5/11, một vụ cháy lớn xảy ra gần trường Tiểu học Kim Liên A (phường Kim Liên, Hà Nội). Theo ghi nhận, cột khói bốc lên từ dãy nhà thấp tầng gần khuôn viên trường tiểu học Kim Liên A.
Nhà trường đã hướng dẫn các học sinh ra ngoài an toàn, tránh khói độc. Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH cùng chính quyền, nhà trường và người dân đang nỗ lực dập lửa.
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Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ha-noi-dang-chay-lon-gan-truong-tieu-hoc-kim-lien-a-ar1049443.html