Hà Nội đăng cai tổ chức Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Ngày 21/9, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thành phố đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 (IOAA 2026). Đại học Phenikaa là địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi.

IOAA 2026 có 67 đội tham dự, gồm 65 đội quốc tế và hai đội Việt Nam, với 320 thí sinh chính thức tranh tài, tăng gần 100 thí sinh so với các kỳ trước.

Đây là lần đầu Hà Nội đăng cai một kỳ Olympic khoa học quốc tế có quy mô lớn như IOAA. Thành phố đã phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hội đồng IOAA quốc tế và các đơn vị liên quan để chuẩn bị cơ sở vật chất, an ninh, y tế, giao thông và hậu cần phục vụ kỳ thi.

Ngày 21/9, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cung cấp thông tin về kỳ thi.

Việt Nam dự kiến tuyển chọn 10 học sinh tham dự kỳ thi, theo quy định của Bộ GD&ĐT. Kể từ lần đầu tham gia IOAA năm 2016 tại Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là học sinh Hà Nội đã liên tục gặt hái thành tích cao qua các kỳ thi tại Thái Lan, Trung Quốc, Hungary, Colombia, Georgia, Ba Lan, Brazil...

Trong đợt khảo sát từ ngày 29/6 đến 4/7, Đoàn khảo sát của Ủy ban IOAA quốc tế kiểm tra hệ thống phòng thi, kính thiên văn, hạ tầng công nghệ, nhà chiếu hình vũ trụ, khu lưu trú, ăn uống và các địa điểm dự phòng. Theo thông cáo, Ban Lãnh đạo IOAA quốc tế đánh giá cao công tác chuẩn bị, đặc biệt là Nhà chiếu hình vũ trụ với hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Ban tổ chức huy động gần 300 nhân sự phục vụ kỳ thi gồm: sinh viên tình nguyện, giáo viên tiếng Anh, kỹ thuật viên khảo thí. Toàn bộ thí sinh được bố trí lưu trú tại ký túc xá trong khuôn viên Đại học Phenikaa.

Các nội dung thi gồm lý thuyết, phân tích dữ liệu, quan sát và thi đồng đội. Phần quan sát sử dụng kính thiên văn và Nhà chiếu hình vũ trụ. Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh; trưởng đoàn thực hiện việc dịch đề theo quy trình chuyên môn và bảo mật của IOAA.

Năm nay, khoảng 60% trong 320 thí sinh dự kiến đạt giải, gồm huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Bằng khen và các giải thưởng đặc biệt.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 15h ngày 26/9 tại Đại học Phenikaa. Sau Lễ Khai mạc, thí sinh phải bàn giao điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và các thiết bị liên lạc không dây khác cho trưởng đoàn.

Các phần thi và hoạt động giao lưu tổ chức từ ngày 27/9 đến 3/10; lễ bế mạc và trao giải diễn ra lúc 15h ngày 4/10. Bên cạnh các phần thi, thí sinh quốc tế sẽ tham gia chương trình giao lưu văn hóa, tham quan Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Làng gốm Bát Tràng.