Hà Nội đăng cai tổ chức Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19

Toàn cảnh Họp báo thông tin về IOAA 2026. (Ảnh: Gia Thành)

Sáng 21/9, tại Họp báo thông tin về IOAA 2026, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó Trưởng ban tổ chức IOAA 2026 cho biết, đây là sự kiện giáo dục - khoa học quốc tế dành cho học sinh trung học phổ thông, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn; đồng thời mở rộng giao lưu học thuật, trao đổi khoa học và hợp tác quốc tế.

320 thí sinh chính thức tranh tài

IOAA được tổ chức lần đầu vào năm 2007 tại Chiang Mai, Thái Lan. Kỳ thi IOAA 2026 tại Hà Nội đánh dấu bước phát triển về quy mô khi quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm 67 đội (65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam), với 320 thí sinh chính thức tranh tài (tăng gần 100 thí sinh).

So với các năm trước, theo PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền, điểm khác biệt của IOAA 2026 không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở việc sử dụng các thiết bị và hạ tầng chuyên môn như kính thiên văn Sky-Watcher BK P15075 EQ3 và Nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm đường kính 16 m, hệ thống máy chiếu Sony GTZ380, phần mềm SkyExplorer; phần mềm chấm thi Olympify.

Chương trình chuyên môn của Kỳ thi gồm các nội dung chính như: Thi lý thuyết, thi phân tích dữ liệu, thi quan sát, thi đồng đội.

Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh; trưởng đoàn thực hiện việc dịch đề theo quy trình chuyên môn và bảo mật của IOAA. Kết quả, huy chương, giải thưởng và giấy chứng nhận được Hội đồng quốc tế và Ban Giám khảo xem xét, phê duyệt theo Điều lệ IOAA.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến sẽ có 60% thí sinh đạt giải (gồm Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, Bằng khen và các giải thưởng đặc biệt).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin, Việt Nam dự kiến tham dự IOAA 2026 với 10 học sinh được tuyển chọn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kể từ lần đầu tham gia IOAA năm 2016 tại Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là học sinh Hà Nội đã liên tục gặt hái thành tích cao qua các kỳ thi tại Thái Lan, Trung Quốc, Hungary, Colombia, Georgia, Ba Lan, Brazil...

Bên cạnh các phần thi, Ban Tổ chức bố trí chương trình giao lưu văn hóa và tham quan những di sản, danh thắng tiêu biểu của Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám và Làng gốm Bát Tràng, giúp bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc về truyền thống hiếu học và nét đẹp văn hóa ngàn năm văn hiến của Hà Nội.

Theo chương trình, Lễ Khai mạc Kỳ thi sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 26/9 tại Đại học Phenikaa.

Các phần thi và hoạt động giao lưu sẽ được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 3/10.

Lễ Bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào lúc 15h ngày 4/10 tại Đại học Phenikaa. Chương trình có thể được điều chỉnh khi cần thiết do yêu cầu chuyên môn, thời tiết, an toàn hoặc công tác tổ chức.

Không gian nhà chiếu hình vũ trụ tại Đại học Phenikaa - Nơi sẽ diễn ra cuộc thi. (Nguồn: Ban Tổ chức)

TP. Hà Nội đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất

IOAA 2026 đón tiếp 490 đại biểu quốc tế. Trong đó, 5 thành viên Hội đồng IOAA quốc tế và 485 người tham dự (gồm 320 thí sinh, 124 lãnh đội, 37 quan sát viên và 4 khách mời).

Ban Tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an, hỗ trợ các đoàn thực hiện thủ tục thị thực, nhập cảnh thuận lợi, đúng quy định. Đồng thời, các phương án bảo vệ an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thông tin, y tế, an toàn thực phẩm và ứng phó tình huống đột xuất cũng được triển khai đồng bộ.

Về điều kiện lưu trú và hậu cần, công tác lưu trú giữa thí sinh và cán bộ các đoàn được bố trí tách biệt, phù hợp với yêu cầu bảo đảm tính nghiêm túc của Kỳ thi.

Đối với 320 thí sinh, Ban tổ chức bố trí hệ thống Ký túc xá tiện nghi, an toàn ngay trong khuôn viên Đại học Phenikaa. Khu nhà ăn D6 của Đại học Phenikaa với sức chứa trên 500 chỗ sẽ phục vụ thực đơn buffet phong phú, kết hợp hài hòa giữa ẩm thực quốc tế và đặc sản Hà Nội, phù hợp cho các chế độ ăn chay, ăn kiêng, tôn giáo và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Về giao thông và nguồn lực phục vụ, phương tiện chuyên dụng xe từ 16 đến 45 chỗ đã được điều động để đưa đón đại biểu tại sân bay Nội Bài và phục vụ di chuyển nội đô theo lịch trình riêng.

Ban Tổ chức cũng đưa vào vận hành chính thức Website (https://www.ioaa2026.vn/en), Email và thiết lập nhóm tin dành cho các Trưởng đoàn để cập nhật thông tin, hướng dẫn đăng ký, lịch trình, thị thực và các yêu cầu tổ chức.

Lực lượng phục vụ kỳ thi bao gồm gần 300 nhân sự, trong đó có 140 sinh viên tình nguyện trực tiếp đồng hành cùng từng đoàn, 70 giáo viên tiếng Anh, 22 kỹ thuật viên khảo thí, cùng đội ngũ công nghệ thông tin, lễ tân, phục vụ.

Dù là lần đầu tiên đăng cai một kỳ thi Olympic khoa học quốc tế có quy mô lớn như IOAA, TP. Hà Nội đã cùng các đơn vị phối hợp đã thể hiện sự chủ động, bài bản và chuyên nghiệp ngay từ giai đoạn chuẩn bị ban đầu.

TP. Hà Nội đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn và hậu cần để mang đến một kỳ IOAA 2026 nghiêm túc, an toàn, chuyên nghiệp và thân thiện.