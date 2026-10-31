Hà Nội đăng cai cuộc họp Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN lần thứ 22

Từ ngày 04 đến 05/11/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) năm 2026 tại Hà Nội.

Sự kiện thu hút khoảng 100 đại biểu Việt Nam và quốc tế, bao gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, cùng gần 40 đại biểu từ Ban thư ký và các quốc gia thành viên ACWO.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra tại Khách sạn Hà Nội Daewoo ngày 04/11/2026, các đại biểu tập trung tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2026, thảo luận các dự án cùng định hướng điều hành của Liên đoàn. Đáng chú ý, cuộc họp tiến hành thủ tục chấp thuận Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của ACWO, đánh dấu bước phát triển mới trong mở rộng mạng lưới hợp tác khu vực.

Điểm nhấn của Đại hội đồng là phiên thảo luận chuyên đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số.” Phiên họp chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến nâng cao năng lực số và giải pháp phòng ngừa thách thức cho phụ nữ, trẻ em trên không gian mạng, hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, bình đẳng. Cũng tại sự kiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bàn giao chức danh Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2027 - 2028 cho Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI).

Bên lề hội nghị, các đại biểu tham gia tiệc tối giao lưu văn hóa, trình diễn áo dài Việt Nam, đồng thời trải nghiệm các điểm du lịch, văn hóa tại Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc (Ninh Bình) và cơ sở gốm sứ Minh Long (Hà Nội).

Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 - 2026 mà Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO. Sự kiện góp phần khẳng định vị thế, trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa phụ nữ các nước khu vực, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới./.