Hà Nội: Dàn máy móc, nhân lực bám công trường, hầm chui Cổ Linh tăng tốc

Với tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự án hầm chui nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội) đang từng bước định hình diện mạo mới. Công trình có điểm đầu kết nối với dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cách nút giao Cổ Linh khoảng 400m; điểm cuối nối với đường Đàm Quang Trung hiện hữu, cách nút giao khoảng 1.000m.

Ghi nhận của PV tại công trường cho thấy, khu vực trung tâm nút giao được quây rào tôn phục vụ thi công. Bên trong công trường, nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng cùng lực lượng công nhân được huy động, tổ chức thi công tại nhiều vị trí. Các phương tiện chuyên dụng liên tục vận chuyển cọc bê tông đến khu vực tập kết. Tại một số vị trí đường dẫn xuống hầm, công nhân đang triển khai các hạng mục kết cấu và hoàn thiện bề mặt tường bao.

Theo Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông TP Hà Nội, các hạng mục hạ tầng phụ trợ của dự án đã hoàn thành khoảng 95%, phần hầm chính đạt khoảng 25%. Trên công trường, nhiều mũi thi công được triển khai song song, tranh thủ từng khoảng mặt bằng, tăng tốc đưa công trình về đích.

Khởi công từ tháng 10/2025, hầm chui nút giao Cổ Linh có tổng chiều dài khoảng 600m, quy mô 6 làn xe. Công trình gồm 100m hầm kín, 260m hầm hở và khoảng 240m tường chắn, gờ chắn bánh, kết nối đường Đàm Quang Trung với đường dẫn đầu cầu Vĩnh Tuy, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Đông Hà Nội.

Sau hơn một năm khởi công, hầm chui Cổ Linh đang chuyển sang giai đoạn thi công các hạng mục kết cấu chính, từng bước định hình hình hài công trình. Trước đó, nhà thầu tập trung xử lý nền móng, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo mặt bằng và điều kiện thuận lợi cho các hạng mục tiếp theo.

Thi công giữa nút giao có mật độ phương tiện lớn, nhà thầu vừa phải tăng tốc tiến độ, vừa đặt yêu cầu an toàn giao thông lên hàng đầu. Từ khi công trường được quây rào, dòng xe qua khu vực thường xuyên đông đúc, thậm chí ùn ứ cả trong những khung giờ thấp điểm.

Hàng xe nối dài di chuyển khó khăn qua khu vực nút giao.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nút giao Cổ Linh giữ vai trò kết nối quan trọng ở cửa ngõ phía Đông Thủ đô, nơi hội tụ các dòng phương tiện từ đường Cổ Linh, cầu Vĩnh Tuy và đường Đàm Quang Trung. Đặc biệt, vào giờ cao điểm, lưu lượng xe tăng cao khiến áp lực giao thông tại khu vực thêm lớn. Quá trình thi công đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong bố trí mặt bằng, tổ chức phân luồng và bảo đảm an toàn giao thông.

Khi hoàn thành, hầm chui Cổ Linh được kỳ vọng góp phần giảm áp lực ùn tắc, cùng cầu Vĩnh Tuy và đường Vành đai 2 tăng cường kết nối Thủ đô với các tỉnh phía Đông, Đông Bắc. Đây là một trong ba dự án hầm chui được Hà Nội quyết định đầu tư giai đoạn 2025 - 2026 nhằm giải quyết ùn tắc tại các nút giao trọng điểm. Hai công trình còn lại nằm tại nút giao đường trục Tây Thăng Long - Vành đai 3 và nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3, được khởi công trong năm 2026.