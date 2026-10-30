Hà Nội dẫn đầu về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách

Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: T.L

Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng 10, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, phản ánh những chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục đầu tư và tăng cường điều hành, giám sát tiến độ dự án. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần nâng cao khả năng hấp thụ vốn và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong những tháng cuối năm.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN do địa phương quản lý tháng 10-2026 ước đạt 19.990 tỷ đồng, tăng 5,8% so với tháng trước và gấp 2,1 lần cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn NSNN cấp Thành phố đạt 14.403 tỷ đồng, tăng 4,7% so với tháng trước và gấp 3,4 lần cùng kỳ; vốn NSNN cấp xã đạt 5.587 tỷ đồng, tăng 8,7% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng năm 2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN do địa phương quản lý đạt 127.959 tỷ đồng, tăng 84,7% so với cùng kỳ và bằng 74,8% kế hoạch năm. Trong đó, cấp thành phố đạt 85.406 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ, hoàn thành 83,8% kế hoạch năm; cấp xã đạt 42.553 tỷ đồng, tăng 10,5% và hoàn thành 61,6%.

Tiến độ tại nhiều dự án hạ tầng chiến lược tiếp tục ghi nhận những bước chuyển biến rõ nét. Dự án cầu Trần Hưng Đạo sau gần một năm khởi công đã bước vào giai đoạn lắp dựng kết cấu phần trên, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành, 5 trụ chính giữa sông Hồng đạt gần 100% khối lượng; các nhà thầu đang triển khai lắp dầm chủ, dầm ngang và cấu kiện thép lớn tại các nhịp chính, với khoảng 26.275 tấn thép đã được nhập về gia công.

Dự án Vành đai 2,5 (tổng chiều dài gần 20 km) đã thông xe kỹ thuật nhiều đoạn tuyến nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, tính đến đầu tháng 10/2026, các nhà thầu đã thảm bê tông nhựa khoảng 40/50,85 km đường song hành; ngày 10/10, Hà Nội đã thông xe kỹ thuật 15 km đoạn từ khu vực cầu Hồng Hà đến nút giao Đại lộ Thăng Long, đồng thời đặt mục tiêu thông xe thêm 22 km trong tháng 11/2026.

Với nhóm dự án 7 cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở, mục tiêu phấn đấu hoàn thành vào quý II/2027 để phục vụ Hội nghị APEC 2027. Tính đến tháng 10-2026, toàn bộ mặt bằng theo chỉ giới 7 dự án cầu vượt sông Hồng đã cơ bản được bàn giao; riêng cầu Thượng Cát cần giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 1,15 ha (phường Thượng Cát 0,03 ha, xã Thiên Lộc 1,12 ha) theo Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 30/7/2026; cầu Vân Phúc cần giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 1,48 ha (xã Phúc Lộc 0,9 ha, xã Phúc Thọ 0,58 ha), đang triển khai điều tra, kiểm đếm…

Nguồn lực đầu tư công tiếp tục được bổ sung và tập trung cho các dự án có tính lan tỏa cao. Trong những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư lập tiến độ giải ngân chi tiết đến từng dự án theo tuần, tháng, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu.

Ngày 19-10-2026, UBND thành phố ban hành Văn bản số 5304/UBND-KT về thí điểm chấm điểm, xếp loại kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong quý IV/2026, trong đó kết quả cả năm là một trong các căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân. Tính đến hết ngày 26-10-2026 Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về tiến độ giải ngân ở mức cao, đạt 120.485 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 72,9% kế hoạch thành phố giao. Xét về giá trị tuyệt đối, Hà Nội dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công, được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút thêm nguồn vốn đầu tư tư nhân, FDI vào các lĩnh vực hạ tầng và phát triển đô thị của Thủ đô.