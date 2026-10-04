Hà Nội dẫn đầu PII 2026 với 63,80 điểm, năm thứ ba liên tiếp đứng đầu cả nước

Lễ khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”. Ảnh: Báo Nhân Dân

Sáng 4/10, tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026.

Theo kết quả công bố, Hà Nội đạt 63,80 điểm, đứng đầu trong 34 tỉnh, thành phố. TP.HCM xếp thứ hai với 58,30 điểm, Hải Phòng đứng thứ ba với 56,33 điểm.

Các vị trí tiếp theo trong tốp 10 gồm: Quảng Ninh 55,24 điểm; Bắc Ninh 50,96 điểm; Huế 48,47 điểm; Đà Nẵng 48,17 điểm; Thái Nguyên 47,81 điểm; Tây Ninh 46,78 điểm và Hưng Yên 46,72 điểm.

Hà Nội dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần

Ngoài vị trí số 1 về điểm tổng thể, Hà Nội còn là địa phương dẫn đầu nhiều chỉ số thành phần nhất cả nước.

Trong 52 chỉ số của PII 2026, Hà Nội đứng đầu 18 chỉ số, gồm 11 chỉ số đầu vào và 7 chỉ số đầu ra. TP.HCM có 12 chỉ số dẫn đầu, Quảng Ninh có 5 chỉ số.

Các chỉ số Hà Nội đứng đầu tập trung ở những lĩnh vực như nhân lực nghiên cứu và phát triển, chi cho nghiên cứu và phát triển, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Ở nhóm đầu ra, Hà Nội dẫn đầu nhiều chỉ số về tài sản trí tuệ, gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Thành phố cũng đứng đầu một số chỉ số về giảm nghèo và phát triển con người.

Xét theo 7 trụ cột, Hà Nội đứng đầu 3 trụ cột gồm Vốn con người và nghiên cứu và phát triển; Trình độ phát triển của thị trường; Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ. Thành phố đứng thứ hai ở trụ cột Trình độ phát triển của doanh nghiệp.

Nhóm đô thị, trung tâm kinh tế tiếp tục ở tốp đầu

Kết quả PII 2026 cho thấy nhóm dẫn đầu vẫn tập trung chủ yếu ở các đô thị và trung tâm kinh tế lớn.

Trong 10 địa phương đứng đầu có 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Khu vực miền Bắc có Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Hưng Yên; miền Trung có Huế và Đà Nẵng; miền Nam có TP.HCM và Tây Ninh.

Công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Ảnh: Hà Nội Mới/Thu Hằng

PII 2026 gồm 52 chỉ số thành phần, chia thành 7 trụ cột. Trong đó, 5 trụ cột đầu vào đánh giá các điều kiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 2 trụ cột đầu ra đánh giá sản phẩm tri thức, sáng tạo, công nghệ và tác động của hoạt động đổi mới sáng tạo.

Dữ liệu được tổng hợp từ số liệu thống kê, dữ liệu quản lý nhà nước và thông tin do các địa phương cung cấp kèm tài liệu minh chứng.

Chỉ số PII được sử dụng để đánh giá tương đối năng lực đổi mới sáng tạo giữa các địa phương, đồng thời giúp từng tỉnh, thành nhận diện những mặt mạnh, mặt còn hạn chế trong quá trình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với 63,80 điểm, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu PII năm 2026, đồng thời đứng đầu cả nước về số lượng chỉ số thành phần xếp hạng nhất.