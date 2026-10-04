Hà Nội dẫn đầu chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2026

Theo kết quả công bố, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 63,8 điểm. Xếp sau lần lượt là TP HCM (58,3 điểm), Hải Phòng (56,33 điểm), Quảng Ninh (55,24 điểm), Bắc Ninh (50,96 điểm), Huế (48,47 điểm), Đà Nẵng (48,17 điểm), Thái Nguyên (47,81 điểm), Tây Ninh (46,78 điểm) và Hưng Yên (46,72 điểm). Đây là 10 địa phương có điểm số về chỉ số đổi mới sáng tạo cao nhất năm 2026.

Ở cuối bảng xếp hạng, Cao Bằng đạt 21,22 điểm, đứng thứ 34.

Bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2026 của các địa phương. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hà Nội dẫn đầu 18 chỉ số thành phần

Hà Nội dẫn đầu 18 trong tổng số 52 chỉ số thành phần. Thế mạnh của Hà Nội thể hiện ở các chỉ số về nhân lực, chi cho nghiên cứu và phát triển, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Hà Nội cũng thuộc nhóm dẫn đầu ở các đầu ra về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, cùng các chỉ số về giảm nghèo và phát triển con người.

TPHCM dẫn đầu 12/52 chỉ số thành phần, với những thế mạnh về hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập. Một số chỉ số về hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và sản phẩm sở hữu trí tuệ ghi nhận TP HCM cùng dẫn đầu với Hà Nội.

Quảng Ninh đứng thứ ba về số lượng chỉ số thành phần dẫn đầu, với 5 chỉ số, gồm hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp, OCOP và tốc độ giảm nghèo. Đây là thứ hạng xét theo số chỉ số dẫn đầu, khác với vị trí trên bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương tổng thể.

Ở các trụ cột còn lại, Đà Nẵng đứng đầu về thể chế; Quảng Ninh dẫn đầu về cơ sở hạ tầng; Bắc Ninh đứng đầu về trình độ phát triển của doanh nghiệp; Phú Thọ dẫn đầu về tác động.

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 gồm 52 chỉ số thành phần, được chia thành 7 trụ cột, phản ánh các điều kiện đầu vào và kết quả đầu ra của hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Dữ liệu đánh giá được thu thập từ 2 nguồn. Trong đó, 40 chỉ số sử dụng số liệu thống kê, dữ liệu quản lý Nhà nước được các Bộ, cơ quan và tổ chức ở trung ương công bố chính thức. Với 12 chỉ số còn lại, các địa phương thu thập, cung cấp dữ liệu kèm tài liệu minh chứng.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc công bố chỉ số đổi mới sáng tạo nhằm cung cấp căn cứ để các địa phương xây dựng, thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo.