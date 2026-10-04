Hà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026

Công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương (PII) 2026 sáng 4/10.

Hà Nội dẫn đầu nhiều chỉ số thành phần về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo

Với 63,80 điểm, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026.

Đứng thứ hai là TPHCM với 58,30 điểm, tiếp theo là TP. Hải Phòng đạt 56,33 điểm, TP. Quảng Ninh đạt 55,24 điểm và TP. Bắc Ninh đạt 50,96 điểm.

Các vị trí tiếp theo trong tốp 10 lần lượt thuộc về TP. Huế (48,47 điểm), TP. Đà Nẵng (48,17 điểm), Thái Nguyên (47,81 điểm), Tây Ninh (46,78 điểm) và Hưng Yên (46,72 điểm).

Trong tốp 10 địa phương dẫn đầu, khu vực miền Bắc có 5 địa phương, miền Trung có 2 địa phương và miền Nam có 2 địa phương. Đáng chú ý, nhóm dẫn đầu có sự góp mặt của nhiều địa phương có nền tảng công nghiệp, dịch vụ và nghiên cứu phát triển tương đối nổi bật.

Ở nhóm tiếp theo, Phú Thọ xếp thứ 11 với 46,49 điểm, Khánh Hòa đứng thứ 12 với 45,41 điểm, TP. Đồng Nai xếp thứ 13 với 44,60 điểm. Ninh Bình, TP. Cần Thơ, Thanh Hóa và Lâm Đồng lần lượt giữ các vị trí từ 14 đến 17.

Nhóm cuối bảng gồm Điện Biên (26,56 điểm), Tuyên Quang (26,81 điểm), Sơn La (27,70 điểm), Lai Châu (29,33 điểm), Cà Mau (29,44 điểm) và Lạng Sơn (29,69 điểm). Cao Bằng là địa phương có điểm số thấp nhất, đạt 21,22 điểm.

Xét theo số lượng chỉ số thành phần dẫn đầu, Hà Nội tiếp tục thể hiện lợi thế nổi bật khi đứng đầu 18/52 chỉ số, trong đó có 11 chỉ số đầu vào và 7 chỉ số đầu ra. Các chỉ số thế mạnh của địa phương tập trung vào nhân lực nghiên cứu và phát triển (NC&PT), chi cho NC&PT, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động NC&PT, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng dẫn đầu ở một số chỉ số đầu ra liên quan đến tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, cùng các chỉ số về giảm nghèo và phát triển con người.

TPHCM đứng thứ hai với 12/52 chỉ số dẫn đầu, gồm 8 chỉ số đầu vào và 4 chỉ số đầu ra. Những lợi thế của thành phố tập trung ở hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ, hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp mới thành lập.

Quảng Ninh đứng thứ ba với 5/52 chỉ số thành phần dẫn đầu. Các chỉ số nổi bật của địa phương này gồm hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp, chương trình OCOP và tốc độ giảm nghèo.

Kết quả này cho thấy năng lực đổi mới sáng tạo của địa phương không chỉ được phản ánh qua các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ mà còn thể hiện ở khả năng ứng dụng, chuyển hóa tri thức thành sản phẩm, dịch vụ và những tác động cụ thể đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Công cụ hỗ trợ hoạch định chính sách phát triển địa phương

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, PII được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Qua đó, chỉ số cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn để các cấp lãnh đạo xác định, lựa chọn định hướng và giải pháp phát triển phù hợp.

PII được triển khai chính thức trên phạm vi toàn quốc từ năm 2023, trên cơ sở nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và các cơ quan liên quan xây dựng, thử nghiệm từ năm 2022.

Đối với năm 2026, khung chỉ số được rà soát, điều chỉnh căn cứ vào hiện trạng dữ liệu, bối cảnh thực tiễn và đặc điểm của các địa phương. Dữ liệu được thu thập từ hai nguồn chính, gồm số liệu thống kê, quản lý nhà nước do các bộ, cơ quan trung ương công bố với 40/52 chỉ số và dữ liệu do địa phương cung cấp kèm tài liệu minh chứng với 12/52 chỉ số.

Quá trình xử lý, phân tích và tính toán được thực hiện theo các chuẩn mực quốc tế, sử dụng phần mềm phân tích tổng hợp chuyên dụng. Thiết kế chỉ số, độ tin cậy dữ liệu và kỹ thuật tính toán tuân thủ quy trình, phương pháp đã được chuyên gia quốc tế độc lập công nhận từ năm 2023.

Không chỉ phục vụ cơ quan quản lý nhà nước, PII còn cung cấp thông tin tham khảo cho nhà đầu tư về môi trường đầu tư tại địa phương; tạo cơ sở dữ liệu cho hoạt động nghiên cứu, so sánh theo thời gian và hỗ trợ các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ xem xét hoạt động hợp tác.