Hà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng (giữa) nhận hoa chúc mừng địa phương đứng đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Ảnh: Thu Hằng

Sáng 4-10, tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026.

Theo kết quả PII 2026, Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất cả nước, đạt 63,80 điểm, xếp hạng 1/34. Địa phương đứng thứ hai là thành phố Hồ Chí Minh với 58,30 điểm; tiếp đến là thành phố Hải Phòng 56,33 điểm; Quảng Ninh 55,24 điểm; Bắc Ninh 50,96 điểm; Huế 48,47 điểm; Đà Nẵng 48,17 điểm; Thái Nguyên 47,81 điểm; Tây Ninh 46,78 điểm ; Hưng Yên 46,72 điểm.

Nhìn từ tốp dẫn đầu cho thấy các địa phương có vị trí nổi bật về năng lực đổi mới sáng tạo tập trung khá rõ ở các đô thị và trung tâm kinh tế lớn. Trong 10 địa phương dẫn đầu có 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Theo phân vùng, 5 địa phương thuộc khu vực miền Bắc là: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hưng Yên; 2 địa phương miền Trung là Huế và Đà Nẵng; 2 địa phương miền Nam là thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

PII 2026 được xây dựng với 52 chỉ số thành phần, chia thành 7 trụ cột, trong đó 5 trụ cột đầu vào phản ánh các điều kiện tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 2 trụ cột đầu ra phản ánh sản phẩm tri thức, sáng tạo, công nghệ và tác động của đổi mới sáng tạo. Dữ liệu được thu thập từ số liệu thống kê, quản lý nhà nước và dữ liệu do các địa phương cung cấp kèm tài liệu minh chứng.

Hà Nội tiếp tục đứng đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Ảnh: Thu Hằng

Điểm nổi bật của Hà Nội trong PII 2026 không chỉ nằm ở vị trí số 1 về điểm số tổng thể. Thành phố dẫn đầu tới 18/52 chỉ số thành phần, trong đó có 11 chỉ số thuộc nhóm đầu vào và 7 chỉ số thuộc nhóm đầu ra. Đây là số lượng chỉ số dẫn đầu cao nhất cả nước; thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 12 chỉ số và Quảng Ninh đứng thứ ba với 5 chỉ số.

Các chỉ số Hà Nội dẫn đầu tập trung vào những lĩnh vực quan trọng như: Nhân lực nghiên cứu và phát triển, chi cho nghiên cứu và phát triển, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng dẫn đầu ở nhiều đầu ra về tài sản trí tuệ như: Sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, cùng một số chỉ số về giảm nghèo và phát triển con người.

Xét theo 7 trụ cột, Hà Nội đứng đầu 3 trụ cột, gồm: Vốn con người và nghiên cứu và phát triển; Trình độ phát triển của thị trường; Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ. Thành phố cũng đứng thứ hai về Trình độ phát triển của doanh nghiệp.

Kết quả PII được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương, qua đó giúp nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và lựa chọn các định hướng, giải pháp phù hợp. Với Hà Nội, vị trí dẫn đầu PII 2026 đồng thời cho thấy những lợi thế nổi bật của Thủ đô trong cả năng lực đầu vào và kết quả đầu ra của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.