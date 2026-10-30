Hà Nội dẫn đầu cả nước với 3.544 sản phẩm OCOP

Khẳng định giá trị sản phẩm nông thôn

Mới đây, theo Quyết định số 4325/QĐ-UBND, Hà Nội tiếp tục công nhận 13 sản phẩm OCOP trong đợt 1 năm 2026 của 3 chủ thể, gồm 2 sản phẩm đạt 4 sao và 11 sản phẩm đạt 3 sao.Cụ thể, 2 sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao là Đông trùng hạ thảo khô và Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tằm của Hợp tác xã Nông nghiệp dược liệu công nghệ cao KOVI, tại thôn Lộc Hà, xã Đông Anh.

Ở nhóm sản phẩm đạt 3 sao, Hợp tác xã Minh Châu Xanh, thôn Chu Chàng, xã Minh Châu có 2 sản phẩm là quả chuối tiêu và quả táo đại. Hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Yến Anh, xã Cổ Đô có 6 sản phẩm gồm bánh sắn cốt dừa phô mai, bánh sắn cốt dừa, bánh sắn nhân mộc nhĩ thịt, khoai lang kén, khoai lang thanh và ngô chiên giòn. Hợp tác xã KOVI cũng có thêm 3 sản phẩm được công nhận 3 sao là đông trùng hạ thảo tươi, cao tinh chất đông trùng hạ thảo và cao tinh chất đông trùng hạ thảo mật ong.

Theo Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP năm 2026, Hà Nội phấn đấu có khoảng 300 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên

Việc bổ sung 13 sản phẩm trong đợt đánh giá lần này không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm OCOP của thành phố mà còn tạo thêm cơ hội để các chủ thể chuẩn hóa hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã và gia tăng khả năng tiếp cận thị trường. Đặc biệt, sự đa dạng về nhóm sản phẩm, từ nông sản tươi, thực phẩm chế biến đến dược liệu công nghệ cao, cho thấy tiềm năng phát triển OCOP của Hà Nội không chỉ nằm ở sản xuất nông nghiệp truyền thống mà còn ở khả năng chế biến, sáng tạo và gia tăng giá trị sản phẩm. Với kết quả trên đến nay theo số liệu Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố đã đánh giá, phân hạng 3.531 sản phẩm OCOP, gồm 18 sản phẩm 5 sao, 22 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.584 sản phẩm 4 sao và 1.907 sản phẩm 3 sao.

Từ chứng nhận OCOP đến chinh phục thị trường quốc tế

Theo Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP năm 2026, Hà Nội phấn đấu có khoảng 300 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 20 sản phẩm tiềm năng được đề xuất đánh giá, phân hạng OCOP 5 sao cấp quốc gia. Thành phố cũng tập trung hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.

Minh chứng từ thực tế cho thấy, OCOP không đơn thuần là chương trình đánh giá, phân hạng sản phẩm mà đang từng bước trở thành hệ sinh thái hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm điều kiện xây dựng thương hiệu, cải tiến thiết kế bao bì, kết nối giao thương, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP thực sự có chỗ đứng trên thị trường quốc tế, việc đạt chứng nhận sao mới chỉ là bước khởi đầu. Các chủ thể cần tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, kiểm soát chất lượng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và đáp ứng những tiêu chuẩn riêng của từng thị trường. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, nhằm tạo thêm động lực để sản phẩm OCOP vươn ra thị trường quốc tế, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu, tổ chức sự kiện quảng bá sản phẩm gắn với văn hóa vùng miền, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục phát triển hệ thống các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; triển khai các trung tâm thiết kế sáng tạo, quảng bá sản phẩm OCOP và làng nghề gắn với du lịch. Đây sẽ là những đầu mối quan trọng giúp kết nối sản phẩm với người tiêu dùng, nhà phân phối và đối tác quốc tế, đồng thời tạo thêm không gian để các chủ thể giới thiệu câu chuyện văn hóa, giá trị truyền thống và bản sắc riêng của sản phẩm địa phương.

Đáng chú ý, thành phố ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm tiềm năng 5 sao, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm làng nghề truyền thống và những mặt hàng có khả năng xuất khẩu cao. Định hướng này góp phần khuyến khích các chủ thể không dừng lại ở việc khai thác nguyên liệu thô mà chú trọng đầu tư chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh.