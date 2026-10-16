Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường mới chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết, qua rà soát, tổng số thửa đất được xác lập trên bản đồ địa chính theo chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP là gần 4,83 triệu thửa.

Tính đến ngày 15/10, tổng số thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai là hơn 4,8 triệu thửa (đạt tỷ lệ 99%). Trong số này, có gần 4,63 triệu thửa đã được Sở NN&MT, Công an TP phối hợp đối khớp với dữ liệu dân cư (đạt khoảng 96%).

Đến nay, 86/126 xã, phường đã đạt tỷ lệ 100% công tác thu thập mới dữ liệu. 40 xã, phường còn lại hiện cũng đã đạt tỷ lệ trên 90% công tác thu thập mới dữ liệu đất đai.

Với kết quả trên, TP Hà Nội được Bộ NN&MT đánh giá là 1 trong 5 tỉnh, TP của cả nước có kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cao nhất.

Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giúp TP Hà Nội có được một hệ thống bản đồ, các lớp dữ liệu đầy đủ, chi tiết nhất, có thể quan sát bằng trực quan, tra cứu thông tin đến từng thửa đất, Giấy chứng nhận, chủ sử dụng.

Sở NN&MT Hà Nội đánh giá, 126 xã, phường trên địa bàn đã tích cực triển khai Chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của TP, sự vào cuộc tập trung, quyết tâm của các sở, ban, ngành, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền, Công an 126 xã, phường.

Tại cuộc họp, đại diện các xã, phường tiêu biểu trong triển khai chiến dịch như Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Quang Minh, Phú Xuyên, Tam Hưng… đã có phát biểu chia sẻ thêm về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; những bài học kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh, chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị trong các cấp, các ngành của Hà Nội. Sự vào cuộc quyết liệt của TP thể hiện quyết tâm thực hiện chủ trương chuyển đổi số, minh bạch hóa lĩnh vực đất đai của Đảng và Chính phủ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, kết quả tích cực nêu trên có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy - UBND TP, trực tiếp là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; sự vào cuộc quyết tâm của các sở, ban, ngành và đặc biệt là sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đề nghị Sở NN&MT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Công an Hà Nội để rà soát, đối chiếu và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, tiếp tục duy trì các tổ công tác, hướng dẫn các xã, phường lập dự toán kỹ thuật để cập nhật, chỉnh lý bản đồ, đo đạc bổ sung. Phối hợp rà soát xác định khối lượng các khu vực có biến động cần đo đạc bổ sung, cập nhật, chỉnh lý biến động vào bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch hàng năm.

Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tập trung hoàn thiện khớp nối 3 khối thông tin để tăng số lượng thửa đất đạt Nhóm 1 đảm bảo tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống".

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công TP để hoàn thiện, ban hành các quy trình thủ tục hành chính, sử dụng các dữ liệu đã có, "Đúng - Đủ - Sạch - Sống", cắt giảm quy trình, thời gian giải quyết cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Duy Cường đề nghị Công an TP phối hợp chặt chẽ với Sở NN&MT để tiếp tục rà soát và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sở Tài chính phối hợp với Sở NN&MT để thẩm định, tham mưu UBND TP bố trí các nguồn vốn phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, đo đạc để UBND các xã, phường triển khai thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn bảo mật, lưu trữ cơ sở dữ liệu; chủ trì chia sẻ dữ liệu cho các sở, ngành để vận hành, khai thác dữ liệu.

Trên cơ sở khai thác dữ liệu đã có, Trung tâm phục vụ hành chính công TP tiếp tục rà soát, tham mưu TP cắt giảm thành phần hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính toàn trình, từng bước thay thế thành phần hồ sơ dạng giấy.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để tiếp tục làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu, đảm bảo tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống"; sử dụng ngay dữ liệu, bản đồ để rà soát các trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận, làm cơ sở xem xét tổ chức kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện, tăng nguồn thu cho ngân sách về đất đai.

Đồng thời, phối hợp với Sở NN&MT để tiếp tục cập nhật các Dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để phục vụ quản lý nhà nước về đất đai.