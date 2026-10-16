Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

UBND TP Hà Nội vừa tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết qua rà soát, tổng số thửa đất được xác lập trên bản đồ địa chính theo chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố là gần 4,83 triệu thửa (đạt tỷ lệ 99,6%). Trong đó, có gần 4,63 triệu thửa đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an thành phố phối hợp đối khớp với dữ liệu dân cư (đạt khoảng 96%).

Đến nay, 86/126 xã, phường đã đạt tỷ lệ 100% công tác thu thập mới dữ liệu đất đai. 40 xã, phường còn lại hiện cũng đã đạt tỷ lệ trên 90% công tác thu thập mới dữ liệu đất đai.

Các văn phòng đăng ký đất đai của Hà Nội huy động mọi nguồn lực để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.

Với kết quả trên, Hà Nội được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá là một trong 5 tỉnh, thành phố của cả nước có kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cao nhất. Đây là kết quả phản ánh nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn, kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thời gian qua bước đầu giúp Hà Nội có được một hệ thống bản đồ, các lớp dữ liệu đầy đủ, chi tiết nhất, có thể quan sát bằng trực quan, tra cứu thông tin đến từng thửa đất, giấy chứng nhận, chủ sử dụng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, khai thác phục vụ các mục tiêu phát triển.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Công an Hà Nội để rà soát, đối chiếu và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để hoàn thiện, ban hành các quy trình thủ tục hành chính, sử dụng các dữ liệu đã có, cắt giảm quy trình, thời gian giải quyết cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với UBND các xã, phường, ông Cường yêu cầu tiếp tục phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để tiếp tục làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu, đảm bảo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng ngay dữ liệu, bản đồ để rà soát các trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận, làm cơ sở xem xét tổ chức kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách về đất đai.