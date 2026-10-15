Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Chiều 15-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến đến 126 xã, phường, với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn

Hà Nội đứng thứ 5 cả nước

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết: Qua rà soát, tổng số thửa đất được xác lập trên bản đồ địa chính theo chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố là gần 4,83 triệu thửa.

Tính đến ngày 15-10, tổng số thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai là hơn 4,8 triệu thửa (đạt tỷ lệ 99,6%). Trong số này, có gần 4,63 triệu thửa đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an thành phố phối hợp đối khớp với dữ liệu dân cư (đạt khoảng 96%).

Đến nay, 86/126 xã, phường đã đạt tỷ lệ 100% công tác thu thập mới dữ liệu đất đai. 40 xã, phường còn lại hiện cũng đã đạt tỷ lệ trên 90% công tác thu thập mới dữ liệu đất đai.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn

Với kết quả trên, Hà Nội được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá là một trong 5 tỉnh, thành phố của cả nước có kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cao nhất. Đây là kết quả phản ánh nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị thành phố.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Tấn, kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thời gian qua bước đầu giúp Hà Nội có được một hệ thống bản đồ, các lớp dữ liệu đầy đủ, chi tiết nhất, có thể quan sát bằng trực quan, tra cứu thông tin đến từng thửa đất, giấy chứng nhận, chủ sử dụng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, khai thác phục vụ các mục tiêu phát triển.

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn bộ 126 xã, phường đã tích cực triển khai Chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của thành phố, sự vào cuộc tập trung, quyết tâm của của các sở, ban, ngành, và đặc biệt là cấp ủy, chính quyền, Công an 126 xã, phường.

Tại cuộc họp, đại diện các xã, phường tiêu biểu, dẫn đầu trong triển khai chiến dịch như: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Quang Minh, Phú Xuyên, Tam Hưng… đã chia sẻ thêm về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; nêu lên những bài học kinh nghiệm, và đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu.

Đại diện một số xã, phường báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn

Cùng với nỗ lực của các xã, phường, các sở, ban, ngành theo chức năng cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; chỉ đạo kịp thời, đôn đốc, bám sát công việc để hoàn thành nhiệm vụ được thành phố giao.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Vũ Trung Thành cho biết: Đơn vị đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để thẩm định, tham mưu UBND thành phố bố trí các nguồn vốn phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, đo đạc để UBND các xã, phường triển khai thực hiện kịp thời.

Đại diện Công an thành phố, Công an cấp xã cho biết, đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để rà soát và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thường xuyên đôn đốc các xã, phường hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đạt kết quả cao trong xác thực dữ liệu dân cư.

Đại diện Công an thành phố Hà Nội báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cũng đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu, ban hành danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ trên cơ sở dữ liệu đã có để cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết cho người dân và doanh nghiệp.

Trong khi đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã kịp thời bố trí hạ tầng kỹ thuật để lưu trú dữ liệu đất đai, đảm bảo an toàn an ninh, chia sẻ dữ liệu cho các sở, ngành, địa phương. Đồng thời, duy trì việc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn bảo mật, lưu trữ cơ sở dữ liệu.

Từng bước khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh: Chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thời gian qua đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị trong các cấp, các ngành của Hà Nội.

Sự vào cuộc quyết liệt của thành phố thể hiện quyết tâm thực hiện chủ trương chuyển đổi số, minh bạch hóa lĩnh vực đất đai của Đảng và Chính phủ. Đặc biệt là sự vào cuộc quyết tâm, tích cực của chính quyền các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tùng Nguyễn

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường, kết quả tích cực nêu trên có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành uỷ - UBND thành phố, trực tiếp là đồng chí Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND thành phố; sự vào cuộc quyết tâm của các sở, ban, ngành, và đặc biệt là sự vào cuộc trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các địa phương, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Công an Hà Nội để rà soát, đối chiếu và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiếp tục duy trì các tổ công tác, hướng dẫn các xã, phường lập dự toán kỹ thuật để cập nhật, chỉnh lý bản đồ, đo đạc bổ sung. Phối hợp rà soát xác định khối lượng các khu vực có biến động cần đo đạc bổ sung, cập nhật, chỉnh lý biến động vào bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch hàng năm.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để hoàn thiện, ban hành các quy trình thủ tục hành chính, sử dụng các dữ liệu đã có, “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, cắt giảm quy trình, thời gian giải quyết cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để tiếp tục rà soát và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để thẩm định, tham mưu UBND thành phố bố trí các nguồn vốn phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, đo đạc để UBND các xã, phường triển khai thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn bảo mật, lưu trữ cơ sở dữ liệu; chủ trì chia sẻ dữ liệu cho các sở, ngành để vận hành, khai thác dữ liệu.

Trên cơ sở khai thác dữ liệu đã có, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp tục rà soát, tham mưu thành phố cắt giảm thành phần hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính toàn trình, từng bước thay thế thành phần hồ sơ dạng giấy.

Đối với UBND các xã, phường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị tiếp tục phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để tiếp tục làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu, đảm bảo tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

Sử dụng ngay dữ liệu, bản đồ để rà soát các trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận, làm cơ sở xem xét tổ chức kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách về đất đai.