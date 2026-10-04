Hà Nội dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo năm thứ tư liên tiếp

Công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Ảnh: Thu Giang/Báo Chính phủ.

Theo kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, Hà Nội đứng đầu cả nước với 63,80 điểm. Đây là năm thứ tư liên tiếp Thủ đô giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đứng thứ hai là TP.HCM với 58,30 điểm, tiếp đến là Hải Phòng 56,33 điểm, Quảng Ninh 55,24 điểm và Bắc Ninh 50,96 điểm.

Nhóm 10 địa phương dẫn đầu còn có Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.

Ở chiều ngược lại, Cao Bằng đạt 21,22 điểm, đứng thứ 34. Khoảng cách giữa địa phương đứng đầu và cuối bảng cho thấy năng lực đổi mới sáng tạo giữa các địa phương còn chênh lệch đáng kể.

Hà Nội dẫn đầu 18/52 chỉ số

Không chỉ đứng đầu về điểm số tổng hợp, Hà Nội còn dẫn đầu 18 trong tổng số 52 chỉ số thành phần.

Các thế mạnh của Hà Nội tập trung ở những yếu tố liên quan trực tiếp đến nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo như nhân lực R&D, chi cho R&D, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động R&D và tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Thủ đô cũng dẫn đầu một số chỉ số đầu ra về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp.

TP.HCM đứng thứ hai về số chỉ số thành phần dẫn đầu, với 12/52 chỉ số. Thành phố có lợi thế về tổ chức khoa học và công nghệ, hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện R&D, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp mới thành lập.

Quảng Ninh dẫn đầu 5/52 chỉ số, trong đó có hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong cụm công nghiệp và sản phẩm OCOP.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Không chỉ là bảng xếp hạng

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, PII được xây dựng nhằm lượng hóa hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông qua kết quả này, các địa phương có thể nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, tiềm năng và những điều kiện còn thiếu để lựa chọn chính sách phù hợp.

PII được xây dựng bám sát khung và phương pháp của Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Cách tiếp cận không chỉ đo hoạt động R&D chuyên nghiệp mà còn bao gồm việc đưa sản phẩm mới hoặc được cải tiến đáng kể ra thị trường, ứng dụng quy trình mới và những phương thức sử dụng công nghệ, tri thức mới trong hoạt động của doanh nghiệp.

Ở góc độ doanh nghiệp, vì vậy, thứ hạng PII không chỉ phản ánh số lượng viện nghiên cứu hay bằng sáng chế tại một địa phương. Các yếu tố như khả năng tiếp cận vốn, hạ tầng số, nguồn nhân lực, mật độ doanh nghiệp và mức độ thực hiện R&D đều liên quan trực tiếp đến môi trường đổi mới sáng tạo của khu vực sản xuất, kinh doanh.

Kết quả năm 2026 cho thấy nhóm dẫn đầu tiếp tục tập trung ở những địa phương có nền tảng kinh tế, khoa học - công nghệ và khu vực doanh nghiệp phát triển.

Khoảng cách lớn giữa các địa phương đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển những lợi thế về hạ tầng, nhân lực và chính sách thành năng lực đổi mới thực tế của doanh nghiệp, qua đó tạo sản phẩm mới, nâng năng suất và gia tăng sức cạnh tranh.