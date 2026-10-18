Hà Nội dẫn đầu cả nước trong thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Trong 8 ngày cao điểm (từ 10/10 đến 17/10/2026), dưới sự hướng dẫn, điều phối sát sao của Đội 2, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; sự phối hợp nhịp nhàng của Công an các xã, phường và đơn vị kỹ thuật Genstory, toàn TP Hà Nội đã thu nhận được 10.905 / 14.565 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Điểm nhấn đặc biệt, công tác lấy mẫu lưu động được đẩy mạnh với 239 trường hợp được tổ công tác đến tận nhà hỗ trợ thu nhận, tạo điều kiện thuận lợi tuyệt đối cho thân nhân liệt sĩ, nhất là những trường hợp gặp khó khăn về đi lại, cao tuổi, đau yếu hoặc ở vùng sâu vùng xa.

Triển khai lấy mẫu lưu động tại nhà đối với trường hợp tuổi cao, sức yếu, không thể đi lại

Tổ công tác của Công an phường Thượng Cát lấy mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ.

Tại điểm thu nhận tập trung, Công an phường Thượng Cát đã chủ động rà soát, tổ chức đưa đón và hỗ trợ làm thủ tục cho 14 trường hợp là thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin thuộc địa bàn phường. Các khâu tiếp đón, kiểm tra, đối chiếu thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm được thực hiện nhanh chóng, đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Bên cạnh việc tổ chức thu nhận tập trung, Công an phường Thượng Cát phối hợp với tổ công tác triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN lưu động tại nhà đối với các trường hợp đặc biệt không thể di chuyển. Tiêu biểu là trường hợp cụ Nguyễn Văn Xứng (SN 1922, 104 tuổi, trú tại tổ dân phố Hoàng Xá, phường Thượng Cát), anh trai của liệt sĩ Nguyễn Văn Tự, người đã anh dũng hy sinh tại chiến trường phía Nam.

Tổ công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ.

Tổ công tác chụp ảnh lưu niệm với gia đình cụ Nguyễn Văn Xứng.

Ở tuổi 104, cụ Nguyễn Văn Xứng vẫn luôn mong mỏi tìm kiếm thông tin về người em trai đã hy sinh. Thấu hiểu hoàn cảnh và tâm nguyện của gia đình, tổ công tác gồm lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an phường Thượng Cát phối hợp với đơn vị y tế đã trực tiếp đến nhà cụ để hướng dẫn và thực hiện quy trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, chu đáo của lực lượng chức năng đã để lại nhiều xúc động đối với gia đình cụ Xứng và người dân trên địa bàn.

Tại xã Phú Xuyên, ngày 10/10, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an xã Phú Xuyên và Công ty Genestory tổ chức thu nhận mẫu ADN lần thứ hai cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Công an xã Phú Xuyên thực hiện thu nhận mẫu vân tay cho thân nhân liệt sĩ.

Xác định tính chính xác của dữ liệu là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả quá trình đối sánh ADN, Công an xã Phú Xuyên đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực chủ động rà soát từng trường hợp, đối chiếu thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thiện biểu mẫu và trực tiếp thông báo, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ về thời gian, địa điểm, thủ tục cần thiết. Kết quả, tổ công tác đã thu nhận 97 mẫu sinh phẩm ADN.

Công an xã Dân Hòa hỗ trợ người dân lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Cùng ngày, Công an xã Thạch Thất cũng đã thu thập được 69 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân, Công an xã Dân Hòa cũng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận 141 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Quá trình thực hiện được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy trình; CBCS trực tiếp hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu thông tin và hỗ trợ các gia đình chính sách.

CBCS Công an phường Tùng Thiện hỗ trợ thân nhân liệt sĩ kê khai, cập nhật thông tin.

Công an xã Yên Xuân đến nhà thân nhân thu mẫu sinh phẩm.

Cũng trong ngày 11/10, Công an xã Yên Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn; đồng thời, chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hoạt động diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Tận tình hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu

Không chỉ tổ chức các điểm thu nhận tập trung, lực lượng Công an còn triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ thiết thực đối với các trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể tự di chuyển.

Tại Phú Xuyên, đối với 5 thân nhân liệt sĩ không có khả năng đến điểm thu mẫu, Tổ công tác đã trực tiếp đến nơi cư trú để thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Các CBCS vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tận tình động viên, giải thích để các gia đình yên tâm, phối hợp.

Công an xã Tây Phương phối hợp với cơ quan lấy mẫu ADN tại nhà thân nhân liệt sĩ.

Tại Tây Phương, Công an xã tổ chức đưa 113 thân nhân liệt sĩ đến trụ sở Công an xã Thạch Thất để thu nhận mẫu ADN; đồng thời, phối hợp tổ chức lấy mẫu lưu động tại nhà cho 13 trường hợp không có khả năng di chuyển.

Công an xã Hạ Bằng cũng bố trí phương tiện đưa, đón thân nhân liệt sĩ đến địa điểm thu mẫu; trực tiếp hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra thông tin và phối hợp lực lượng chuyên môn thực hiện quy trình lấy mẫu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Những con số biết nói

Trước đó, thực hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Đội 2 đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường, thị trấn và đơn vị đồng hành triển khai thực hiện chiến dịch thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn Thủ đô với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, ở giai đoạn nền tảng và đợt cao điểm 1 (Từ tháng 8/2024 đến hết tháng 7/2026), Công an TP Hà Nội (với nòng cốt tham mưu là Đội 2, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch 241/KH-UBND và các kế hoạch nghiệp vụ chuyên đề. Ngày 24/6, tại lễ phát động toàn quốc, Công an thành phố đã tổ chức thu nhận mẫu cho các trường hợp mẫu đặc biệt. Tiếp nối khí thế đó, trong 8 ngày liên tiếp (từ 25/6 đến 2/7/2026), Đội 2 đã tham mưu huy động gần 800 lượt CBCS tham gia; thiết lập mỗi ngày 5 trạm thu mẫu tập trung tại 126 xã, phường trên toàn địa bàn.

Đội đã phối hợp nhịp nhàng với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và đơn vị đồng hành tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho 14.703 trường hợp thân nhân liệt sĩ.

Tính đến đầu tháng 7/2026, toàn thành phố đã thu nhận được tổng số 15.223 trường hợp. Không dừng lại ở đó, trong các dịp nghỉ lễ lớn (19/8 và 2/9/2026), tập thể CBCS Đội 2 vẫn miệt mài bám sát cơ sở, thu nhận thêm nhiều mẫu ADN cho các thân nhân có hoàn cảnh sức khỏe yếu. Đợt cao điểm 2 (Từ ngày 10/10 đến ngày 17/10/2026), trong 8 ngày cao điểm (từ 10/10 đến 17/10/2026), dưới sự hướng dẫn, điều phối sát sao của Đội 2, sự phối hợp nhịp nhàng của Công an các xã, phường và đơn vị kỹ thuật Genstory, chiến dịch đợt 2 đã diễn ra suôn sẻ, an toàn và đạt hiệu quả cao. Toàn thành phố đã thu nhận được 10.905 / 14.565 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, đạt tỷ lệ 75% chỉ tiêu đề ra.

Đặc biệt, công tác lấy mẫu lưu động được đẩy mạnh với 239 trường hợp được tổ công tác đến tận nhà hỗ trợ thu nhận, tạo điều kiện thuận lợi tuyệt đối cho thân nhân liệt sĩ, nhất là những trường hợp gặp khó khăn về đi lại, cao tuổi, đau yếu hoặc ở vùng sâu vùng xa.

Đạt được những kết quả đáng tự hào trên là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và tấm lòng tận tụy vì nhân dân phục vụ của tập thể lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sĩ Đội 2, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Hà Nội.

Đó là tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong từng khâu tổ chức. Theo đó, từ khâu tham mưu xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ đến việc hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, tập thể Đội 2 luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, bài bản. Mọi phương án hậu cần, đón tiếp thân nhân đều được chuẩn bị chu đáo, mang lại sự trang trọng, ấm áp và niềm xúc động lớn cho các gia đình thân nhân liệt sĩ khi đến lấy mẫu.

Với phương châm hành động "Vì thân nhân liệt sĩ như vì chính người thân của mình", cán bộ chiến sĩ Đội 2 không quản ngại khó khăn, vất vả, làm việc xuyên suốt cả trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ. Sự tận tụy ấy được thể hiện rõ nét qua hàng trăm chuyến công tác lưu động không quản mưa nắng, đến tận giường bệnh, tận ngôi nhà của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thân nhân già yếu, bệnh tật không có điều kiện đi lại. Sự ân cần, chu đáo và thái độ ứng xử chuẩn mực của CBCS đã để lại hình ảnh vô cùng tốt đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô "Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Đó còn là ý chí vượt khó, sáng tạo và linh hoạt trong điều hành. Đối mặt với khối lượng công việc cực lớn, số lượng thân nhân đông cùng nhiều phát sinh thực tế tại cơ sở, tập thể Đội 2 luôn giữ vững tinh thần bình tĩnh, sáng suốt, linh hoạt điều phối dòng người khoa học, hướng dẫn tỉ mỉ từng biểu mẫu, thủ tục. Sự nỗ lực không mệt mỏi, bám sát địa bàn của từng cá nhân trong đội đã góp phần quan trọng giúp Công an TP Hà Nội duy trì vững chắc vị thế dẫn đầu toàn quốc về tiến độ, chất lượng và hiệu quả trong chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn này.