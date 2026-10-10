Hà Nội: 'Dải lụa ký ức' không gian trải nghiệm thu hút nhiều khách tham quan

Ghi nhận của phóng viên sáng 10/10, lượng khách tham quan không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” bắt đầu tăng dần.

Những chiếc cầu được gia cố tay vịn chắc chắn, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham gia trải nghiệm.

Người đi bộ hào hứng trải nghiệm đi bộ, checkin trên “cầu cạn”.

Bạn Trương Tiến Trường (22 tuổi, sinh viên Trường đại học Xây dựng Hà Nội) chia sẻ: “Bản thân mình thấy đây là không gian trải nghiệm thú vị, có thêm góc để mọi người tham quan và chụp ảnh”.

Nhiều du khách dừng chân tại những vị trí có góc nhìn đẹp để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc bên hồ Hoàn Kiếm.

Sinh ra và lớn lên tại phường Hoàn Kiếm, bà Lê Thị Thu Hà (60 tuổi, ngoài cùng bên phải) bày tỏ: "Chúng mình rất vui khi thấy cảnh quan mình đã gắn bó nhiều năm khoác lên diện mạo mới, đồng thời cũng tự hào khi được hòa mình vào không khí những ngày lễ lớn của đất nước".

Bên cạnh tuyến cầu cạn, những khung gương được bố trí dọc không gian trải nghiệm tạo hiệu ứng phản chiếu, mang đến góc nhìn mới lạ về cảnh quan hồ Hoàn Kiếm. Hệ thống nhà gương trong suốt tái hiện hình ảnh 5 cửa ô Hà Nội cũng thu hút sự chú ý.

Các mảng gương hiện đại tạo nên điểm nhấn thị giác, thu hút người dân và du khách dừng chân khám phá.

Bạn Nguyễn Thị Như Quỳnh (22 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân) cho rằng: “‘Dải lụa ký ức’ là một sự thay đổi tích cực. Đây là cảnh quan được dựng tạm trong dịp lễ nhằm thu hút thêm khách tham quan, đồng thời không làm mất đi những giá trị, bản sắc truyền thống vốn có của khu vực Hồ Gươm”.

Không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan, “Dải lụa ký ức” còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô, kết nối ký ức quá khứ với nhịp sống Hà Nội hôm nay. Công trình đón khách từ ngày 8/10 đến 2/12/2026. Sau thời gian trưng bày, các hạng mục lắp ghép sẽ được tháo dỡ, hoàn trả nguyên trạng khu vực.