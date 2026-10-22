Hà Nội: Đại biểu yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong các vụ việc gây ô nhiễm môi trường

Nội dung chất vấn tập trung vào quy hoạch và nguồn lực bảo vệ môi trường; công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải y tế; cùng chất lượng môi trường không khí.

Xe vận chuyển rác vào lò để đốt tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Trao đổi về các vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, đối với vấn đề tro bay phát sinh từ quá trình đốt rác (hiện chiếm tỷ lệ khoảng 1,5%, tương đương khoảng 100.000 tấn), lãnh đạo thành phố thừa nhận đây là khó khăn chung, do trên thế giới vẫn đang thử nghiệm công nghệ và chưa có giải pháp chính thức nung tro bay thành vật liệu xây dựng. Trước mắt, thành phố đã quy hoạch và thống nhất vị trí chôn lấp tạm thời.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cũng giao Công ty Thiên Ý tiếp tục nghiên cứu, tiếp cận công nghệ xử lý hiện đại; định hướng bố trí khu xử lý tro bay tập trung tại Nam Sơn để phục vụ các nhà máy đốt rác trên địa bàn.

Về kiểm soát ô nhiễm không khí, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu từng bước nâng tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí tốt lên 75-80% trong những năm tới theo lộ trình. Trong tháng 12/2026, thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành kiểm kê, đánh giá các nguồn phát thải để xác định rõ đối tượng, biện pháp cần tập trung xử lý...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại phiên chất vấn

Về định hướng quy hoạch chất thải rắn, lãnh đạo thành phố thông tin, trên cơ sở quy hoạch chất thải rắn vùng Sóc Sơn đã được Chính phủ phê duyệt năm 2024, thành phố đang tiến hành rà soát để tích hợp vào Quy hoạch 100 năm. “Quan điểm nhất quán của Hà Nội là phân bổ các khu xử lý rác đồng đều ở cả 4 hướng (Đông, Tây, Nam, Bắc) nhằm giảm thiểu chi phí vận chuyển và tránh gây áp lực quá tải cho một địa phương”, ông Cường nói.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng công suất xử lý rác sẽ đạt khoảng 15.000 tấn/ngày đêm. Trong đó, khu vực phía Nam tại Núi Thoong sẽ đảm nhận 2.000 tấn và mở rộng tại Châu Can, Chuyên Mỹ thêm 2.000 tấn trong thời gian tới.

Đối với chất thải rắn xây dựng, quy hoạch xác định 9 vị trí với tổng công suất 8.500 tấn/ngày đêm, song công suất thực hiện mới đạt khoảng 1.500 tấn/ngày đêm. Trong khi đó, lượng phát sinh thực tế khoảng 3.000-4.000 tấn/ngày, có thời điểm có thể lên tới 10.000 tấn/ngày khi đẩy mạnh thi công các công trình trọng điểm.

Để giải quyết nhu cầu trước mắt, thành phố Hà Nội đã rà soát được 21 trong khoảng 81 điểm dự kiến tập kết tạm thời. Với những điểm chỉ thực hiện tập kết, UBND các xã, phường được giao quản lý.

Trả lời câu hỏi của đại biểu về nguyên nhân đến nay thành phố chưa ban hành đơn giá chính thức với hoạt động đốt rác tại hai nhà máy điện rác trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho hay mức đơn giá hiện tại đang áp dụng mới chỉ là giá tạm tính. Nguyên nhân là do công tác quyết toán dự án của các nhà đầu tư còn chậm. Thành phố đang đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thành hồ sơ xác định tổng mức đầu tư để có cơ sở ban hành giá chính thức. Dự kiến vào đầu tháng 12 tới, thành phố sẽ phê duyệt mức giá xử lý rác mới cho nhà máy Thiên Ý.