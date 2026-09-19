Hà Nội đã xử lý 5/6 vụ việc vi phạm đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

Hiện trường một công trình vi phạm tại khu vực hồ Đồng Đò, sau khi được lực lượng chức năng tổ chức phá dỡ sáng 4/9/2026. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh (Hà Nội), 5 trong tổng số 6 vị trí, vụ việc được báo chí phản ánh tại khu vực rừng phòng hộ, hồ Đồng Đò đã được tổ chức xử lý theo phạm vi, hồ sơ và thẩm quyền; vụ việc còn lại đang được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý.

Sáng 19/9, thông tin đến TTXVN, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh Đỗ Minh Tuấn cho biết, đã có Báo cáo số 608/BC-UBND về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực rừng phòng hộ, hồ Đồng Đò.

Ngay sau khi có phản ánh của báo chí và chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh đã kiểm tra, rà soát 6 vị trí, vụ việc; xác minh nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất, kiểm tra hiện trạng và thiết lập hồ sơ xử lý.

Ngày 29/8, Ủy ban Nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 361/KH-UBND về tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm. Theo đó, hai vị trí do ông Ngô Mạnh Khương sử dụng đã được Ủy ban Nhân dân xã tổ chức xử lý, cưỡng chế theo quy định.

Đối với công trình "SOLARA Đồng Đò" của ông Nguyễn Văn Thắng và công trình do bà Phạm Thị Thanh Bình quản lý, sử dụng, lực lượng chức năng đã cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình, hạng mục vi phạm.

Tại khu vực do ông Nguyễn Trí Dũng quản lý, sử dụng, Ủy ban Nhân dân xã đã phá dỡ toàn bộ công trình, hạng mục vi phạm do ông Dũng trực tiếp phát sinh; đồng thời khơi thông dòng suối, bảo đảm dòng chảy, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và hoàn trả hiện trạng đất rừng.

Khu vực này còn một nhà cấp 4 cũ do bà Đỗ Thị Dung xây dựng khoảng năm 1999 để trông nom, chăn nuôi gia súc. Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh đang tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đúng chủ thể, đúng hành vi và quy định pháp luật.

Riêng trường hợp của bà Vũ Thanh Huyền đang được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết vụ án hành chính. Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục theo dõi, thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án và quy định của pháp luật.

Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng trên đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội xác định thông tin báo chí phản ánh là có cơ sở.

Các hạng mục xây dựng vi phạm tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh, đã được phá dỡ, trả lại mặt bằng để tiếp tục xử lý theo quy định. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Tháng 8/2026, trong 6 vị trí được kiểm tra, 2 vị trí đã được cưỡng chế, khắc phục; 3 vị trí chưa được xử lý dứt điểm và một vụ việc đang chờ Tòa án giải quyết. Thành phố yêu cầu xã Kim Anh khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền.

Ngày 4/9, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh huy động khoảng 90 người tổ chức cưỡng chế 4 công trình vi phạm đất đai tại thôn Thái Vụ. Đây là những vi phạm phát sinh sau ngày 1/7/2025, được thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm trong tháng 9/2026. Hoạt động cưỡng chế các vi phạm này đã được phóng viên TTXVN ghi nhận và phản ánh trực tiếp tại hiện trường.

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh tiếp tục xử lý các vi phạm còn tồn đọng, nhất là vi phạm phát sinh từ ngày 1/7/2025 và các trường hợp báo chí phản ánh; tổ chức thực hiện Bản án số 566/2025/HS-ST cùng các kết luận thanh tra có liên quan.

Khẳng định với TTXVN, lãnh đạo xã Kim Anh cho biết, địa phương đồng thời quản lý chặt hiện trạng tại những khu vực đã xử lý và không để tái lấn chiếm, tái vi phạm hoặc phát sinh vi phạm mới./.