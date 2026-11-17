Các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm trên phố Lò Đúc trong sáng 9/11. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 17/11, liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, áp lực ùn tắc tập trung tại các tuyến hướng tâm, đường vành đai, đầu cầu, nút giao có lưu lượng lớn và khu vực rào chắn thi công.

Những bất cập thường gặp gồm mặt cắt đường hạn chế, xung đột dòng rẽ, thiếu kết nối đồng bộ và tác động của thi công các công trình trọng điểm kéo dài.

Theo đó, hiện Sở Xây dựng Hà Nội đang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, kiến nghị điều chỉnh tổ chức giao thông và khắc phục bất cập hạ tầng. Đáng chú ý, về phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng và Công an thành phố đã phối hợp rà soát, xử lý 51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, đến nay đã xử lý được 44 điểm (còn 7 điểm đang xử lý).

Đối với công tác rào chắn thi công, hiện có 10 dự án với 61 vị trí rào chắn trên đường bộ đang khai thác do sở quản lý đang tiếp tục được kiểm tra, đôn đốc thu gọn, hoàn trả mặt đường và công khai vị trí trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội, bản đồ iHanoi.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng thường xuyên phối hợp với Công an thành phố và chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường, đề xuất phân luồng từ xa, điều chỉnh hướng rẽ, phân làn, biển báo, vạch sơn, dải phân cách và vị trí đón trả khách. Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục phối hợp các đơn vị quản lý vận tải rà soát mạng lưới xe buýt, điểm dừng, nhà chờ, khả năng kết nối với đường sắt đô thị và các đầu mối giao thông; thúc đẩy sử dụng phương tiện công cộng nhằm giảm áp lực phương tiện cá nhân.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã và đang phối hợp cơ quan Công an rà soát tổ chức giao thông, biển báo, vạch sơn, vị trí dừng, đỗ và điều kiện bảo đảm an toàn trên tuyến đường đang khai thác; cung cấp thông tin về tải trọng, kết cấu hạ tầng và các phương án phân luồng phục vụ kiểm tra, xử lý vi phạm. Tính từ đầu năm đến nay, việc kiểm tra hoạt động thi công trên đường bộ đang khai thác ghi nhận 60 vụ xử lý vi phạm, tổng tiền xử phạt 693 triệu đồng, đã nộp 664 triệu đồng.

Đặc biệt, dự báo tình hình nhu cầu đi lại, vận tải và xây dựng hạ tầng tiếp tục lớn; áp lực tại các trục hướng tâm, đường vành đai, đầu cầu và khu vực thi công còn hiện hữu; yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh, người đi bộ, kết nối vận tải công cộng và quản lý giao thông bằng dữ liệu ngày càng cao.

Do đó, thời gian tới, cùng với các sở, ngành và địa phương, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tập trung phòng ngừa tai nạn giao thông từ điều kiện hạ tầng; nâng cao hiệu quả khai thác đường hiện hữu; hạn chế ùn tắc kéo dài; bảo đảm an toàn tại công trường và trường học; thúc đẩy kết nối các loại hình vận tải công cộng, nâng cao trách nhiệm phối hợp và hậu kiểm.

Sở sẽ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Rà soát, phân loại điểm ùn tắc và vị trí tiềm ẩn tai nạn; xác định cơ quan chủ trì, thời hạn xử lý và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả; kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư công trình giao thông thực hiện phương án phân luồng; thu gọn rào chắn, hoàn trả mặt đường ngay khi đủ điều kiện; ưu tiên duy tu, sửa chữa mặt đường, biển báo, vạch sơn, dải phân cách và các hạng mục an toàn giao thông xuống cấp; phối hợp hoàn thiện kết nối đường vành đai, nút giao, cầu; nâng cao chất lượng mạng lưới vận tải công cộng và tổ chức điểm dừng, đỗ hợp lý; tăng cường chia sẻ dữ liệu hiện trường, tai nạn, ùn tắc và tiến độ xử lý giữa các cơ quan./.