Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trên cơ sở tận dụng các nguồn bản đồ qua nhiều thời kỳ, bao gồm hồ sơ địa chính, bản đồ dồn điền đổi thửa và bản đồ đất nông, lâm trường, thành phố đã biên tập hệ thống bản đồ địa chính phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Khối lượng bao phủ diện tích tự nhiên hơn 335.900ha, với hơn 21.000 tờ bản đồ, hơn 4,8 triệu thửa đất, có đầy đủ các tỷ lệ từ 1/5.000 đến 1/200. Đồng thời, Sở đã cập nhật hơn 2.800 dự án có thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, trong tổng số 4.842.158 thửa đất được xác lập trên bản đồ địa chính, đã có 4.832.110 thửa đất được xây dựng cơ sở dữ liệu; còn 10.048 thửa đất thuộc nhóm 3, cần tiếp tục thu thập thông tin và tạo lập cơ sở dữ liệu mới.

Qua phân loại theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Cục Quản lý đất đai, trong số các thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu, có 2.795.368 thửa đất thuộc nhóm 1, đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; 2.036.742 thửa đất thuộc nhóm 2, cần tiếp tục hoàn thiện, đối khớp và bổ sung thông tin.

Riêng nhóm 2, có 768.528 thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc được UBND cấp xã xác nhận trên đơn kê khai đăng ký đất đai; 609.271 thửa đất được thu thập thông tin bằng phiếu do chủ sử dụng đất kê khai và 658.943 thửa đất được thu thập bằng phiếu do UBND cấp xã đại diện kê khai.

Xã Tam Hưng đẩy nhanh tiến độ cập nhật dữ liệu đất đai. Ảnh: Phạm Tuyết

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương tập trung chuẩn hóa, đối soát đối với 3.563.896 thửa đất đã xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phấn đấu làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đủ điều kiện đồng bộ trước ngày 30-11.

Thành phố tiếp tục duy trì, vận hành, khai thác và chia sẻ cơ sở dữ liệu 2.795.368 thửa đất đã đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Đối với 768.528 thửa đất thuộc nhóm 2, thành phố tập trung hoàn thiện, đối khớp, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu phi cấu trúc (hồ sơ quét), bảo đảm đáp ứng tiêu chí của nhóm 1, hoàn thành trong quý IV-2026.

Đối với 1.268.214 thửa đất được thu thập bằng phiếu cung cấp thông tin, thành phố tiếp tục rà soát, phân loại, trong đó có những thửa đất chưa đăng ký đất đai lần đầu hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng có biến động mà chưa thực hiện thủ tục hành chính.

Trong năm 2027, Hà Nội sẽ lập dự toán đo đạc lại bản đồ địa chính đối với diện tích đất nông nghiệp được thu thập bằng phương pháp chấm điểm hoặc có sai lệch so với hiện trạng sử dụng đất theo Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT ngày 30-3-2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, tiếp tục đăng ký đất đai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối với 1.268.214 thửa đất nói trên.

Đối với khối lượng công việc còn lại, Hà Nội phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2027 theo chỉ tiêu được giao, từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý nhà nước và khai thác, sử dụng thông tin.