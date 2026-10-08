Hà Nội - Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Sáng 8/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa đoàn công tác UBND TP. Đà Nẵng và UBND TP. Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa đoàn công tác UBND TP. Đà Nẵng và UBND TP. Hà Nội. Ảnh: Diệu Hoa

Tại hội nghị, hai bên tập trung chia sẻ những mô hình, cơ chế, chính sách đã triển khai, đồng thời trao đổi về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, Đà Nẵng là địa phương có nhiều cách làm năng động, tiên phong trong ứng dụng công nghệ và phát triển các nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây là những nội dung Hà Nội có thể tham khảo trong quá trình hoàn thiện mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành và phát triển kinh tế số, xã hội số.

Hà Nội đề xuất tập trung trao đổi 5 nhóm vấn đề, gồm nâng cao năng suất hoạt động của bộ máy hành chính; quản trị, kết nối và khai thác dữ liệu; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; phát triển nền tảng công dân số.

Trong đó, đổi mới phương thức quản trị, điều hành trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một nội dung được quan tâm. Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai Không gian làm việc số HanoiWork, hướng tới chuyển từ quản lý văn bản sang quản trị công việc, quy trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số.

Về dữ liệu, Hà Nội giới thiệu quá trình xây dựng kho dữ liệu tập trung theo mô hình Data Lakehouse, phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển các dịch vụ số. Hai bên đồng thời trao đổi về yêu cầu chuẩn hóa, kết nối và khai thác các cơ sở dữ liệu dùng chung.

Ở chiều ngược lại, kinh nghiệm của Đà Nẵng trong phát triển dữ liệu mở, khai thác giá trị kinh tế từ dữ liệu và hỗ trợ hộ kinh doanh trên nền tảng số được Hà Nội quan tâm.

Theo ông Cù Ngọc Trang, phát triển hạ tầng và nền tảng số cần hướng tới nâng cao năng suất, hiệu quả giải quyết công việc, đồng thời tạo ra giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Dữ liệu không chỉ phục vụ quản lý nhà nước, mà cần được khai thác hiệu quả để thúc đẩy kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển xã hội số.

Hai địa phương cũng trao đổi về cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ phát triển khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và sàn giao dịch công nghệ. Đây được xác định là những nội dung liên quan trực tiếp đến việc huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Chia sẻ tại cuộc làm việc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng cho biết, Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm của Hà Nội trong xây dựng cơ chế, chính sách; vận hành các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ phát triển khoa học và công nghệ; phát triển hạ tầng, nền tảng số phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kết nối thông tin từ cấp xã đến cấp thành phố.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, những cơ chế, chính sách Hà Nội đã ban hành cùng các mô hình đang triển khai là nguồn tham khảo quan trọng để Đà Nẵng nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bên cạnh lợi thế từ Luật Thủ đô, Hà Nội đã thể hiện sự chủ động trong xây dựng cơ chế thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đà Nẵng quan tâm đến các chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, triển khai nhiệm vụ; giải pháp huy động doanh nghiệp tham gia phát triển khoa học, công nghệ; cũng như đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Đại diện Đà Nẵng cũng chia sẻ những khó khăn phát sinh sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính khi địa bàn quản lý mở rộng, điều kiện phát triển giữa các khu vực còn khác biệt. Hạ tầng số, kết nối dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến và các cơ chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo tiếp tục đặt ra yêu cầu về giải pháp phù hợp.

Hai bên đồng thời trao đổi kinh nghiệm vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), xây dựng hệ thống báo cáo số, kết nối dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xử lý công việc, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Kết luận buổi làm việc, ông Cù Ngọc Trang nhấn mạnh, trong 5 nhóm vấn đề được đặt ra, hai bên bước đầu tập trung trao đổi 2 nhóm nội dung. Các vấn đề còn lại sẽ tiếp tục được nghiên cứu, thảo luận trong những cuộc làm việc tiếp theo.

Để duy trì trao đổi thường xuyên, Hà Nội đề xuất thiết lập nhóm trao đổi thông tin chung với sự tham gia của lãnh đạo hai Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan. Hà Nội cũng đề xuất hai Sở tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác, ưu tiên hình thức ký số, tập trung vào hiệu quả triển khai, hạn chế hoạt động mang tính hình thức.

Đối với các vấn đề chuyên môn, hai bên có thể tổ chức tọa đàm, trao đổi trực tuyến theo từng chủ đề, với sự tham gia của các phòng, ban và đơn vị chuyên môn. Các nội dung được gợi mở gồm dữ liệu mở, nền tảng Đà Nẵng Smart City, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, điều hành.../.