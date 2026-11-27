Những đợt ô nhiễm bụi mịn kéo dài vào mùa đông khiến bầu trời Hà Nội thường xuyên chìm trong màn mù xám, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân. Nguồn: Đình Huy/Báo Thanh Niên

Mùa bụi mịn trở lại

Giữa tháng 11.26, Hà Nội một lần nữa chìm trong lớp bụi mù dày. Tầm nhìn bị hạn chế, các tuyến đường lớn như phủ một lớp mờ xám, còn nhiều khu dân cư phải sống trong không khí có mùi khó chịu. Tại khu vực Quảng An, phường Tây Hồ, chỉ số chất lượng không khí (AQI) có thời điểm vượt 200, thuộc ngưỡng rất xấu. Sáng 14.11.26, theo số liệu IQAir được VTC News dẫn lại, Hà Nội ghi nhận AQI 167, nằm trong nhóm các thành phố có mức ô nhiễm không khí cao nhất thế giới[1].

Đây không phải hiện tượng mới. Nhưng bối cảnh quản trị đã khác. Hà Nội hiện không còn chỉ dựa vào một số trạm quan trắc cố định hay các bản tin định kỳ. Thành phố đang phát triển mạng lưới quan trắc tự động, giám sát phát thải tại nguồn, ứng dụng ảnh vệ tinh và thiết bị bay không người lái (drone) để nhận diện các điểm nóng ô nhiễm.

Câu hỏi thực chất không còn là Hà Nội có đo được ô nhiễm hay không, mà là dữ liệu ấy có đủ nhanh, đủ tin cậy và gắn với quyền hạn xử lý đến đâu để thực sự cải thiện chất lượng không khí.

Bức tranh cả năm không hoàn toàn bi quan. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ ngày 1.1.26 đến 29.9.26, tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí tốt và trung bình đạt 74,42%, tiệm cận mục tiêu trên 75% cho cả năm. Tuy nhiên, khoảng một phần tư số ngày trong giai đoạn này vẫn vượt quy chuẩn. Các đợt ô nhiễm thường tập trung vào mùa khô, khi điều kiện khí tượng bất lợi khiến bụi mịn tích tụ lâu hơn[2].

Hà Nội đang đối diện với một nghịch lý quen thuộc của đô thị lớn: chất lượng không khí có những khoảng thời gian khả quan, nhưng chỉ vài đợt ô nhiễm kéo dài trong mùa đông và mùa xuân cũng đủ khiến người dân cảm nhận rõ những hạn chế trong kiểm soát môi trường.

Bụi mịn PM2.5 không đơn thuần là vấn đề môi trường. Đó còn là vấn đề sức khỏe cộng đồng, chất lượng sống, năng suất lao động và uy tín quản trị của một đô thị đang hướng tới mục tiêu sáng tạo, đáng sống.

Các trạm quan trắc tự động cung cấp dữ liệu liên tục về nồng độ bụi mịn và những chất ô nhiễm trong không khí, giúp theo dõi diễn biến chất lượng môi trường theo từng khu vực. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Ba “con mắt” đang canh bầu trời Hà Nội

Hệ thống giám sát chất lượng không khí của Hà Nội có thể được hình dung qua ba lớp dữ liệu bổ trợ nhau: quan trắc khu vực, giám sát tại nguồn thải và quan sát từ xa.

Lớp thứ nhất là các trạm quan trắc không khí tự động, liên tục, đặt trong khu dân cư. Các trạm đo nồng độ bụi mịn PM2.5, PM10 và một số chất ô nhiễm khác, sau đó quy đổi thành chỉ số AQI. Người dân có thể tra cứu thông tin qua các kênh công khai, trong đó có ứng dụng VN AIR do Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường triển khai. Đây là lớp dữ liệu giúp trả lời câu hỏi: Không khí tại khu vực tôi đang sống và làm việc hiện thế nào?

Tuy nhiên, cần hiểu đúng giới hạn của chỉ số này. AQI tại mỗi trạm phản ánh chất lượng không khí của khu vực tương ứng, không thể tự động suy rộng cho toàn thành phố. Một đô thị có địa hình, mật độ dân cư, giao thông và cơ cấu công nghiệp không đồng đều như Hà Nội không thể được mô tả chính xác bằng một con số duy nhất.

Giá trị của mạng quan trắc vì thế không nằm ở việc công bố một AQI trung bình thành phố, mà ở khả năng nhận diện khác biệt không gian, theo dõi diễn biến theo thời gian và xác định những khu vực cần ưu tiên ứng phó.

Quan trắc tự động tại nguồn thải giúp cơ quan quản lý theo dõi hoạt động phát thải thường xuyên, phát hiện những dấu hiệu bất thường và nâng cao trách nhiệm tuân thủ của các cơ sở sản xuất. Ảnh: TL

Lớp thứ hai là hệ thống giám sát ngay tại nguồn phát thải. Theo Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND ngày 15.06.26 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày 1.7.26, 13 nhóm đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục nước thải và 5 nhóm đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải. Tổng cộng có 18 loại hình sản xuất, kinh doanh thuộc diện áp dụng. Dữ liệu được truyền trực tuyến về cơ quan quản lý[3].

Đây là bước chuyển quan trọng. Thay vì chủ yếu dựa vào kiểm tra định kỳ hoặc phản ánh của người dân, cơ quan quản lý có thể theo dõi hoạt động xả thải thường xuyên hơn, phát hiện bất thường và yêu cầu xử lý sớm.

Cơ chế này cũng tạo áp lực minh bạch. Hà Nội đã công khai danh sách các cơ sở chưa lắp đặt, chưa kết nối hoặc chưa truyền dữ liệu quan trắc môi trường. Với một đô thị có nhiều cơ sở sản xuất, làng nghề và công trường xây dựng, công khai thông tin không chỉ là biện pháp giám sát hành chính, mà còn tạo điều kiện để cộng đồng đặt câu hỏi và cơ quan quản lý có căn cứ phân loại mức độ rủi ro.

Lớp thứ ba là quan sát từ trên cao. Từ đầu năm 2026, Cục Viễn thám quốc gia phối hợp với các đơn vị của Hà Nội sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao để theo dõi công trường xây dựng, làng nghề, ống khói và các điểm đốt mở. Khi phát hiện dấu hiệu điểm nóng, drone được điều động để ghi hình cận cảnh, hỗ trợ xác minh và xử lý. Bước đầu, các đơn vị đã xác định 68 công trường xây dựng và 14 làng nghề tái chế nhựa, sắt thép cần giám sát trọng điểm[4].

Ba lớp dữ liệu này, nếu được kết nối, có thể trả lời ba câu hỏi khác nhau: Không khí đang xấu đến mức nào? Nguồn phát thải có thể nằm ở đâu? Và những hoạt động nào cần được kiểm tra?

Đó là nền tảng của quản trị đô thị dựa trên dữ liệu. Quan trắc không còn chỉ để mô tả hiện trạng, mà hướng tới dự báo, phân bổ nguồn lực và kích hoạt các biện pháp xử lý phù hợp.

Ảnh vệ tinh và thiết bị bay không người lái mở rộng khả năng giám sát môi trường từ trên cao, hỗ trợ nhận diện và xác minh các điểm nóng ô nhiễm trên địa bàn thành phố. Ảnh: Khan

Dữ liệu nhiều, hành động còn chậm

Có công cụ đo không đồng nghĩa với không khí sẽ sạch hơn. Hệ thống quan trắc chỉ thực sự tạo ra giá trị khi dữ liệu được chuẩn hóa, phân tích, liên thông và gắn với cơ chế ra quyết định rõ ràng. Hà Nội vẫn còn những khoảng trống cần giải quyết.

Khoảng trống đầu tiên là dữ liệu còn phân tán. Bên cạnh hệ thống trạm của cơ quan nhà nước, còn có dữ liệu từ cảm biến của doanh nghiệp, các nền tảng quốc tế và ứng dụng độc lập. Mỗi nguồn có phương pháp đo, tần suất cập nhật, phạm vi bao phủ và mức độ kiểm định khác nhau.

Khi người dân nhìn thấy nhiều con số AQI cho cùng một thời điểm, sự bối rối là khó tránh. Nếu không được giải thích minh bạch, những khác biệt này có thể làm suy giảm niềm tin vào hệ thống quản lý.

Điều cần làm không phải là loại bỏ các nguồn dữ liệu phi chính thức. Cảm biến giá rẻ, mạng lưới cộng đồng và nền tảng thương mại có thể bổ trợ cho mạng lưới nhà nước, nhất là tại những khu vực chưa có trạm cố định. Vấn đề là cần có cơ chế kiểm định, phân loại độ tin cậy và hiển thị rõ nguồn gốc từng số liệu.

Một bản đồ chất lượng không khí chung cần giúp người dân phân biệt dữ liệu từ trạm chuẩn, dữ liệu cảm biến bổ trợ và kết quả mô hình dự báo. Những nguồn này có thể cùng tồn tại, nhưng không nên bị trộn lẫn thành một chỉ số duy nhất khiến người sử dụng khó hiểu.

Khoảng trống thứ hai nằm ở ranh giới hành chính. Bụi mịn không dừng lại ở ranh giới Hà Nội. Trong những đợt gió yếu, nghịch đảo nhiệt và khô hạn, ô nhiễm có thể lan truyền giữa các tỉnh, thành phía Bắc. Giảm phát thải trong địa bàn là yêu cầu cần thiết, nhưng chưa đủ nếu các nguồn thải liên tỉnh và điều kiện khí tượng vùng không được xem xét trong cùng một khung phân tích.

Tích hợp dữ liệu quan trắc, bản đồ phát thải và mô hình dự báo trên nền tảng GIS có thể giúp thành phố nhận diện khu vực rủi ro, phân tích diễn biến ô nhiễm và chủ động lựa chọn phương án ứng phó. Ảnh: Swarco

Hà Nội đã bắt đầu hướng tới cách tiếp cận liên vùng. Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 15.10.26 yêu cầu sử dụng kết quả quan trắc, dự báo khí tượng, dự báo chất lượng không khí và dữ liệu liên vùng để chủ động khuyến cáo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó. Thành phố cũng đã kích hoạt cơ chế liên kết với bảy tỉnh, thành lân cận trong ứng phó các đợt ô nhiễm cao điểm.

Đây là hướng đi đúng. Tuy nhiên, thách thức nằm ở thực thi. Dữ liệu phải được chia sẻ theo chuẩn thống nhất, các địa phương cần có quy trình phối hợp cụ thể và việc phân định trách nhiệm không thể chỉ dừng ở văn bản[5].

Khoảng trống thứ ba, cũng là vấn đề quan trọng nhất, nằm ở cơ chế biến dữ liệu thành hành động. Kế hoạch 400/KH-UBND đặt mục tiêu hoàn thiện cơ chế cảnh báo nguy cơ ô nhiễm và ứng phó với ô nhiễm nghiêm trọng. Khi xuất hiện tín hiệu nguy cơ, Hà Nội dự kiến phát thông tin nhận định sớm trước 5 đến 7 ngày, rà soát nguồn phát thải lớn và triển khai biện pháp phòng ngừa[5]. Đây là bước tiến so với cách ứng phó sau khi ô nhiễm đã diễn ra. Nhưng một cảnh báo sớm chỉ có giá trị khi nó kích hoạt được hành động.

Khi cảnh báo được phát ra, công trường nào phải siết chặt kiểm soát bụi? Tuyến đường nào cần tăng cường rửa, phun ẩm? Khu vực nào cần hạn chế hoạt động ngoài trời? Cán bộ cấp xã sẽ nhận được chỉ dẫn gì để xử lý nguồn phát thải cục bộ? Nếu không có chuỗi hành động này, dữ liệu vẫn chỉ là dữ liệu.

Công nghệ không thay thế quản trị

Hà Nội đang xây dựng hệ thống kiểm kê nguồn phát thải, bản đồ phát thải, mô hình lan truyền ô nhiễm và mở rộng mạng lưới quan trắc. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, mục tiêu không chỉ là thu thập AQI, mà còn số hóa bức tranh môi trường của thành phố.

Đây là định hướng phù hợp với xu hướng quản trị đô thị hiện đại, trong đó dữ liệu, mô hình dự báo và hệ thống thông tin địa lý (GIS) được sử dụng để hỗ trợ ra quyết định.

GIS có thể kết hợp dữ liệu AQI với bản đồ mật độ dân cư, trường học, bệnh viện, tuyến giao thông, công trường và làng nghề, từ đó xác định những khu vực có mức độ rủi ro cao. Mô hình lan truyền ô nhiễm, kết hợp dữ liệu khí tượng và giao thông, có thể dự báo khu vực nào chịu ảnh hưởng nặng trong 24 đến 72 giờ tới.

Hệ thống cảnh báo sớm cũng có thể gửi thông báo theo từng khu vực, thay vì chỉ đưa ra một thông điệp chung cho toàn thành phố. Trong ngắn hạn, đây là cách giảm thiểu tác động đến sức khỏe. Về lâu dài, dữ liệu có thể trở thành cơ sở để điều chỉnh quy hoạch giao thông, mật độ xây dựng, hạ tầng xanh và bố trí không gian công cộng.

Tuy vậy, công nghệ không phải chìa khóa vạn năng. Chất lượng dữ liệu quyết định chất lượng quyết định. Nếu trạm bị lỗi, cảm biến không được hiệu chuẩn, dữ liệu tại nguồn thải bị can thiệp hoặc bản đồ nguồn thải chưa cập nhật, mọi mô hình dự báo đều có nguy cơ sai lệch.

Công nghệ cũng đòi hỏi chi phí vận hành, nhân lực phân tích và năng lực phối hợp liên ngành. Một thành phố có thể đầu tư nhiều trạm đo, nhưng nếu thiếu đội ngũ đủ năng lực kiểm định dữ liệu, xây dựng mô hình và chuyển kết quả thành quyết định quản trị, hiệu quả vẫn sẽ hạn chế.

Từ cảnh báo đến hành động, những biện pháp kiểm soát bụi tại công trường và trên đường phố là mắt xích trực tiếp giúp cải thiện chất lượng không khí ở cấp độ địa bàn. Ảnh: CTV

Quan trọng hơn, dữ liệu không tự tạo ra trách nhiệm. Công nghệ có thể cho biết một điểm nóng đang phát thải, nhưng việc xử lý vẫn phụ thuộc vào phân công trách nhiệm, quy trình xử phạt, cơ chế giám sát và sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng.

Thành phố thông minh trong lĩnh vực môi trường vì thế không nên được hiểu đơn giản là nhiều camera, nhiều cảm biến hay nhiều ứng dụng. Đó phải là một hệ thống trong đó dữ liệu dẫn tới cảnh báo, cảnh báo dẫn tới hành động, hành động được ghi nhận và kết quả được công khai.

Để mỗi con số dẫn tới một việc cần làm

Từ thực tiễn trên, có thể đề xuất bốn hướng tăng cường tính hành động của hệ thống quan trắc Hà Nội.

Thứ nhất, xây dựng bản đồ chất lượng không khí chung của thành phố. Nền tảng này cần tích hợp dữ liệu từ trạm quan trắc nhà nước, quan trắc tại nguồn thải, cảm biến bổ trợ, ảnh vệ tinh, drone và mô hình dự báo. Mỗi nguồn dữ liệu cần được gắn nhãn rõ ràng về phương pháp đo, thời gian cập nhật, phạm vi đại diện và mức độ tin cậy. Người dân không cần hiểu chi tiết kỹ thuật, nhưng cần biết mình đang xem loại thông tin nào và có thể sử dụng thông tin đó đến đâu.

Thứ hai, gắn mỗi ngưỡng AQI và mỗi mức dự báo với một kịch bản hành động công khai. Khi dự báo nguy cơ ô nhiễm trong 5 đến 7 ngày tới, thành phố có thể tăng tần suất kiểm tra công trường, yêu cầu đơn vị thi công tăng cường che chắn và phun ẩm, ưu tiên rửa đường tại các tuyến có mật độ bụi cao, đồng thời khuyến cáo trường học và cơ sở y tế điều chỉnh hoạt động ngoài trời. Các biện pháp cần được quy định trước, có cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn thực hiện, thay vì quyết định riêng lẻ theo từng tình huống.

Thứ ba, đưa dữ liệu và cảnh báo xuống cấp phường, xã. Kế hoạch 400/KH-UBND đã giao cấp xã rà soát, cập nhật nguồn phát thải trên địa bàn. Nếu cán bộ cơ sở nhận được cảnh báo điểm nóng từ vệ tinh, drone hoặc trạm quan trắc ngay trên thiết bị di động, việc xử lý một đống rác đang cháy, một công trường không che chắn hay một cơ sở phát thải bất thường có thể nhanh hơn nhiều. Đây là nơi công nghệ gặp thực tế đô thị. Một cảnh báo chỉ thực sự hiệu quả khi người có thẩm quyền xử lý tại chỗ nhận được thông tin kịp thời[5].

Thứ tư, công khai kết quả xử lý. Cuối mỗi mùa khô, Hà Nội có thể công bố những chỉ tiêu dễ theo dõi như số ngày AQI vượt ngưỡng theo khu vực, số điểm nóng được phát hiện và xử lý, số cơ sở bị nhắc nhở hoặc xử phạt, số công trường được kiểm tra và mức độ tuân thủ. Công khai không chỉ giúp người dân đánh giá hiệu quả chính sách, mà còn tạo động lực để các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc hơn.

Từ những con số đến bầu trời trong xanh

Hà Nội đã vượt qua giai đoạn không biết không khí đang thế nào. Mạng lưới quan trắc, giám sát tại nguồn thải, ảnh vệ tinh và drone đang cung cấp cho thành phố những công cụ nhận diện ô nhiễm tốt hơn. Nhưng những công cụ ấy chỉ có giá trị khi nối được với hành động. Mỗi số liệu vượt ngưỡng cần dẫn tới một việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm, có thời hạn xử lý và có kết quả đo được.

Kế hoạch 400/KH-UBND và Nghị quyết 61/2026/NQ-HĐND cho thấy Hà Nội đang chuyển từ tư duy xử lý sự cố sang quản trị dựa trên dữ liệu và cảnh báo sớm. Đây là bước đi đúng hướng[3], [5]. Tuy nhiên, thành công của chính sách không nên được đo bằng số lượng trạm quan trắc hay độ phức tạp của nền tảng công nghệ, mà bằng một thước đo giản dị hơn: người dân Thủ đô có thấy những ngày trời trong xanh nhiều hơn hay không.

Trần Ánh Ngọc - Lê Xuân Thái

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(*) Các tác giả công tác tại Khoa Kiến trúc, Đô thị và Khoa học bền vững, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tài liệu tham khảo

[1] VTC News (14.11.26). “Bầu trời Hà Nội mờ mịt do ô nhiễm trầm trọng”. https://vtcnews.vn/bau-troi-ha-noi-mo-mit-do-o-nhiem-tram-trong-ar1051312.html

[2] Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội (17.11.26). “Hà Nội quyết liệt kiểm soát ô nhiễm không khí”.

[3] Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (15.06.26). Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND quy định các biện pháp quan trắc về chất thải công nghiệp đối với một số loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

[4] Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (07.01.26). “Dùng vệ tinh, drone giám sát ‘điểm nóng’ ô nhiễm không khí Hà Nội”.

[5] Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (15.10.26). Kế hoạch số 400/KH-UBND về tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp kiểm soát, ứng phó ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố.