Hà Nội đã có gần 1.000 xe buýt xanh

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 2/11/2026, thành phố đã đưa vào hoạt động 506 xe buýt điện trên 29 tuyến.

Qua đó, nâng tổng số phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh lên 989 xe, hoạt động trên 59 tuyến. Trong đó, có 850 xe buýt điện và 139 xe sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG), chiếm gần 50% tổng số phương tiện.

Hà Nội có gần 1.000 xe buýt xanh, hướng tới chuyển đổi toàn bộ vào năm 2030. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, trong số 11 doanh nghiệp vận tải xe buýt đang hoạt động tại Hà Nội, đã có 3 đơn vị hoàn thành chuyển đổi 100% phương tiện sang xe buýt điện, gồm Công ty TNHH Dịch vụ vận tải sinh thái VinBus, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh và Công ty cổ phần Ô tô vận tải Hà Tây.

Riêng Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), tính đến hết tháng 10/2026, doanh nghiệp đã đưa 375 xe buýt điện vào khai thác trên 24 tuyến.

Tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi, ngay trong những ngày đầu tháng 11, Transerco đã thay thế toàn bộ xe buýt chạy diesel bằng 31 xe điện trên 3 tuyến, gồm tuyến số 03B (Bến xe Nước Ngầm - Giang Biên), tuyến số 28 (Bến xe Nước Ngầm - Đông Ngạc - Trường Đại học Mỏ - Địa chất) và tuyến số 100 (Long Biên - Đặng Xá).

Các phương tiện mới có sức chứa 60 hành khách, được thiết kế sàn thấp, trang bị thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Cùng với đầu tư phương tiện, các doanh nghiệp vận tải cũng tăng cường kiểm soát chất lượng dịch vụ, giám sát hoạt động của lái xe, nhân viên phục vụ thông qua hệ thống camera và thiết bị giám sát hành trình.

Phấn đấu đưa tỷ lệ xe buýt xanh đạt 61% vào cuối năm 2026

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2026, Hà Nội dự kiến tiếp tục chuyển đổi 227 xe buýt trên 18 tuyến, trong đó Transerco thực hiện 15 tuyến, Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội 2 tuyến và Công ty cổ phần Vận tải Newway 1 tuyến.

Nếu hoàn thành đúng tiến độ, toàn thành phố sẽ có 1.216 xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh, gồm 1.077 xe điện và 139 xe CNG, hoạt động trên 77 trong tổng số 129 tuyến.

Khi đó, tỷ lệ phương tiện xanh dự kiến đạt 61%, vượt mục tiêu 54% mà thành phố đặt ra cho năm 2028.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ hệ thống xe buýt được chuyển đổi sang sử dụng điện và năng lượng xanh, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí và phát triển giao thông công cộng bền vững.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện lộ trình, thành phố đã ban hành cơ chế hỗ trợ 70% tiền lãi vay ngân hàng hoặc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, với thời gian hỗ trợ tối đa 10 năm.

Chính sách được áp dụng đối với hoạt động đầu tư mua sắm xe buýt điện, phương tiện sử dụng năng lượng xanh và xây dựng hạ tầng phục vụ như trạm biến áp, trạm sạc, trạm nạp khí.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn đối mặt với những khó khăn về nguồn vốn, hạ tầng điện và quỹ đất dành cho bến bãi, khu tập kết, sửa chữa, trạm sạc phương tiện.

Vì vậy, bên cạnh việc thay thế xe buýt sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Hà Nội tiếp tục chú trọng hoàn thiện hạ tầng, tổ chức mạng lưới tuyến hợp lý và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.