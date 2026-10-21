Hà Nội: Cứu nhiều người mắc kẹt trong đám cháy nhà 5 tầng

Theo đó, khoảng 4h15 ngày 21/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân tại ngõ 132 Hoa Bằng, phường Yên Hòa.

Lực lượng chức năng giải cứu 3 người mắc kẹt. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đám cháy xuất phát tại tầng 1 của ngôi nhà cao 5 tầng, diện tích khoảng 45m² mỗi sàn. Chất cháy chủ yếu là đồ gia dụng, tạo nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng trên. Trước đó, 10 người đã tự thoát ra ngoài.

Lực lượng chức năng phá cửa, đưa 3 người mắc kẹt ra ngoài an toàn và bàn giao cho nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe. Đến 4h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.