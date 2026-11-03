Hà Nội: Cưỡng chế thu hồi 290,5m² đất ở Quảng Oai để thực hiện dự án hồ điều hòa

Ngày 3/11, UBND xã Quảng Oai (Hà Nội) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế thu hồi 290,5m² đất tại thôn Tây Đằng để giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án cải tạo cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng hệ thống thoát nước khu vực hồ điều hòa, đường vào Di tích quốc gia đặc biệt Đình Tây Đằng.

Lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

Diện tích đất bị cưỡng chế thuộc thửa số 28, tờ bản đồ số 2, có nguồn gốc là đất nuôi trồng thủy sản do UBND xã quản lý. Trên đất hiện có nhà ở, các công trình xây dựng và cây lâu năm.

Theo chính quyền xã Quảng Oai, trước khi tổ chức cưỡng chế, địa phương đã tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại và yêu cầu hộ gia đình chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, gia đình không đồng ý nên chính quyền triển khai các thủ tục cưỡng chế theo quy định.

Việc cưỡng chế luôn đảm bảo an toàn khách quan.

Ông Nguyễn Kỳ Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Oai, cho biết việc cưỡng chế được thực hiện căn cứ vào quyết định thu hồi đất và quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND xã. Các lực lượng sử dụng máy xúc, máy gạt để thu dọn công trình, giải phóng mặt bằng.

Quá trình thực hiện có sự tham gia của đầy đủ các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan, bảo đảm công khai, khách quan, đúng trình tự, thủ tục pháp luật; đồng thời hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, giữ vững an ninh trật tự.

Khu vực tiến hành cưỡng chế của các lực lượng chức năng UBND xã Quảng Oai.

Đối với tài sản không thuộc diện cưỡng chế, lực lượng chức năng tiến hành kiểm kê, lập biên bản và mời gia đình đến tiếp nhận. Trường hợp gia đình không nhận, tài sản sẽ được vận chuyển về trụ sở UBND xã để bảo quản theo quy định.

Sau khi hoàn tất việc cưỡng chế, mặt bằng sẽ được bàn giao cho đơn vị thi công triển khai dự án theo tiến độ. Chính quyền địa phương cũng tổ chức kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm.