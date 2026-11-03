Hà Nội cùng 5 tỉnh, thành phố phối hợp xây dựng thế trận an ninh liên vùng

Quy chế nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động liên tỉnh, đồng thời xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp tại khu vực giáp ranh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; đại diện lãnh đạo các tỉnh và Công an 6 địa phương.

Phối hợp thực chất, không để tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh

Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đánh giá cao việc Công an Hà Nội và Công an 5 tỉnh, thành phố giáp ranh chủ động xây dựng quy chế phối hợp. Các địa phương đã có nền tảng phối hợp từ nhiều năm trước, nhất là trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản và phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, yêu cầu hiện nay đòi hỏi hoạt động phối hợp phải đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Hạn chế thường không nằm ở việc thiếu cơ chế hay đầu mối mà ở việc chia sẻ thông tin chưa kịp thời, nhận diện vấn đề chưa đồng bộ, trách nhiệm xử lý chưa rõ ràng.

Công an các địa phương cần chuyển từ phối hợp theo từng vụ việc sang phối hợp chủ động, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Các đơn vị cần thống nhất đánh giá tình hình, phương án xử lý và tổ chức thực hiện, thay vì chỉ dừng ở trao đổi thông tin. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu gắn công tác bảo đảm an ninh, trật tự với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hiệu quả thực hiện quy chế phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể, có dữ liệu kiểm chứng giúp từng địa phương phòng ngừa tội phạm tốt hơn, phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, cùng với sự phát triển của kinh tế, đô thị, hạ tầng giao thông và dịch chuyển dân cư, những nguy cơ về an ninh, trật tự không còn giới hạn trong phạm vi một địa phương. Các đối tượng phạm tội có thể lợi dụng hệ thống giao thông kết nối, không gian mạng và những khoảng trống trong trao đổi thông tin để hoạt động liên tỉnh. Công an 6 tỉnh, thành phố cần xác định bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực giáp ranh là nhiệm vụ chung, duy trì phối hợp thường xuyên, phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Các địa phương cần xây dựng cơ chế chia sẻ, kiểm chứng và xử lý thông tin kịp thời; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền xử lý và phương án huy động lực lượng khi xảy ra tình huống phức tạp. Công an các địa phương phải chủ động nắm tình hình tại các khu công nghiệp, công trình hạ tầng quan trọng, tuyến giao thông huyết mạch và khu vực tập trung đông người.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đơn vị tập trung phối hợp xử lý tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế; các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng; tăng cường phát hiện, xử lý hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu, vi phạm pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm. Về ứng dụng công nghệ, thành phố đang tập trung đầu tư hệ thống hơn 21.000 camera an ninh, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Hà Nội mong muốn các địa phương phối hợp, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác nghiệp vụ và quản lý nhà nước theo đúng thẩm quyền, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngay sau hội nghị, Công an 6 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai quy chế, xác định nhiệm vụ ưu tiên, đầu mối liên lạc, chế độ giao ban và quy trình xử lý vụ việc liên địa bàn. Trước mắt, cần lựa chọn một số vấn đề nổi cộm để tập trung giải quyết, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Tăng cường trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc liên tỉnh

Lễ ký quy chế phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội với Công an thành phố Bắc Ninh, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Thái Nguyên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội tiếp giáp 5 tỉnh, thành phố gồm Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên. Sáu tỉnh, thành phố có tổng diện tích tự nhiên 32.267 km2, dân số khoảng 26,12 triệu người, với 698 đơn vị hành chính cấp xã.

Những năm qua, Công an Hà Nội đã ký kết nhiều quy chế phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố giáp ranh trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong 10 tháng năm 2026, Công an Hà Nội phối hợp Công an các tỉnh, thành phố phát hiện, xử lý 3 vụ việc với 22 thanh, thiếu niên lợi dụng các tuyến giao thông giáp ranh để gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội. Trong số này, có 13 đối tượng cư trú tại Hưng Yên và 7 đối tượng cư trú tại Phú Thọ.

Trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, năm 2025, Công an Hà Nội trực tiếp và phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 5 vụ việc liên quan đến hoạt động khai thác cát trên sông Hồng, với 8 phương tiện thủy và 27 đối tượng. Trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, từ năm 2025 đến nay, Công an Hà Nội đã tham gia chi viện xử lý 6 vụ cháy tại các địa phương lân cận.

Quy chế ký kết lần này quy định các nội dung phối hợp về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Các đơn vị phối hợp thông qua trao đổi thông tin, tài liệu, bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất. Công an Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an 5 tỉnh, thành phố tổ chức sơ kết định kỳ hai năm một lần để đánh giá kết quả, trao đổi kinh nghiệm và thống nhất biện pháp thực hiện.

Thay mặt Công an 6 tỉnh, thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội. Đồng chí khẳng định các đơn vị sẽ triển khai nghiêm túc quy chế phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả vùng.