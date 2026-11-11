Hà Nội cụ thể hóa Nghị quyết 57 trong chính sách khuyến công

Đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất công nghiệp nông thôn

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hà Nội đang cụ thể hóa các định hướng này trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động khuyến công. Trọng tâm là hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận công nghệ mới, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Sản phẩm công nghiệp nông thôn của Hà Nội nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng.

Cụ thể, theo Kế hoạch số 2208/KH-SCT ngày 20/3/2026 của Sở Công Thương Hà Nội về thực hiện khuyến công thành phố năm 2026, một trong những mục tiêu quan trọng là nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển sản phẩm, thị trường bền vững. Kế hoạch khuyến khích chuyển giao công nghệ, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và hướng tới tăng trưởng xanh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội đặt kế hoạch hỗ trợ 10 - 15 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng, đầu tư máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại vào các khâu sản xuất.

Hoạt động hỗ trợ hướng đến những cơ sở thuộc các ngành có tiềm năng, thế mạnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Thông qua đổi mới thiết bị, các cơ sở có điều kiện cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu và năng lượng.

Điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ không dừng ở đầu tư máy móc mà còn chú trọng hoàn thiện quy trình sản xuất, chuẩn hóa tài liệu công nghệ và phổ biến kỹ thuật. Cụ thể, kế hoạch đặt mục tiêu hỗ trợ 15 cơ sở công nghiệp nông thôn hoàn chỉnh tài liệu quy trình công nghệ, hoàn thiện quy trình sản xuất; đồng thời biên tập video về quy trình sản xuất phục vụ trình diễn kỹ thuật và tổ chức hội nghị phổ biến.

Tiếp đó, ngày 27/7/2026, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội đã ban hành Quyết định số 184/QĐ-TTKC phê duyệt danh sách các cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ hoàn chỉnh tài liệu quy trình công nghệ, hoàn thiện quy trình sản xuất, phục vụ trình diễn kỹ thuật năm 2026.

Đây là bước triển khai cụ thể đối với nhiệm vụ hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất. Việc hoàn thiện quy trình còn tạo điều kiện để cơ sở kiểm soát chất lượng, chuẩn hóa hoạt động sản xuất và từng bước nâng cao năng lực quản lý.

Theo tiến độ kế hoạch, thành phố tổ chức xây dựng video quy trình sản xuất, phổ biến kỹ thuật và triển khai hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong những tháng cuối năm 2026.

Để chính sách đạt hiệu quả, việc lựa chọn cơ sở, triển khai hỗ trợ và nghiệm thu cần gắn với khả năng ứng dụng thực tế của công nghệ, mức độ cải thiện quy trình và hiệu quả sản xuất sau đầu tư.

Bên cạnh đổi mới công nghệ sản xuất, Hà Nội xác định chuyển đổi số và phát triển thị trường là những nội dung quan trọng của chương trình khuyến công năm 2026.

Thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng thị trường cho sản phẩm

Bên cạnh đổi mới công nghệ sản xuất, Hà Nội xác định chuyển đổi số và phát triển thị trường là những nội dung quan trọng của chương trình khuyến công năm 2026.

Theo kế hoạch, thành phố hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quảng bá, giới thiệu và phát triển sản phẩm. Dự kiến có 200 - 300 lao động tại các cơ sở được hỗ trợ tiếp cận nội dung này thông qua hội nghị, hội thảo và hoạt động tuyên truyền. Đây được đánh giá là hướng hỗ trợ phù hợp với yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở sản xuất, đặc biệt đối với ngành thủ công mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề vốn có thế mạnh của Hà Nội.

Không dừng ở việc ứng dụng công nghệ trong quảng bá, kế hoạch khuyến công còn lồng ghép chuyển đổi số vào thiết kế nhãn hiệu, phát triển sản phẩm và kết nối giao thương.

Nhằm thúc đẩy các cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, hàng năm Hà Nội cũng tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội. Năm 2026, cuộc thi thu hút 100 - 150 tổ chức, cá nhân tham gia, tạo ra khoảng 300 - 400 mẫu sản phẩm mới. Thông qua hoạt động này, Thành phố Hà Nội hướng đến đưa những mẫu sản phẩm mới vào sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là xuất khẩu.

Những nhiệm vụ trên cho thấy việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW trong chính sách khuyến công Hà Nội được triển khai theo nhiều hướng, từ đổi mới thiết bị, hoàn thiện quy trình công nghệ đến chuyển đổi số và phát triển sản phẩm.

Để nguồn lực hỗ trợ phát huy hiệu quả, Sở Công Thương Hà Nội giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội chủ trì triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm, đúng đối tượng và thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu theo quy định.

Đặc biệt, việc hỗ trợ cần gắn với kết quả ứng dụng tại cơ sở sản xuất. Đây cũng là yêu cầu phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: “Thực hiện Nghị quyết số 57 bằng những sản phẩm được sử dụng và hiệu quả có thể kiểm chứng.”

Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu hỗ trợ 10 - 15 cơ sở ứng dụng máy móc tiên tiến; 15 cơ sở hoàn thiện quy trình công nghệ, sản xuất; 30 - 35 sản phẩm đăng ký nhãn hiệu và tổ chức 20 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cơ sở công nghiệp nông thôn.