Hà Nội cụ thể hóa Nghị quyết 57 bằng những mô hình công nghệ

Từ đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học, thí điểm ứng dụng Hanoi Smart Police, sử dụng camera AI trong điều hành giao thông đến đưa dịch vụ công trực tuyến về khu dân cư qua mô hình “Nhà họp số”, Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng những sản phẩm, mô hình công nghệ gắn với yêu cầu quản lý và nhu cầu thực tế của người dân.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Hà Nội, giáo dục AI đang được chuyển từ thí điểm sang triển khai đồng bộ trong các cơ sở giáo dục. Theo Kế hoạch số 4758/KH-SGDĐT ngày 8/9 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ năm học 2026-2027, nội dung giáo dục AI được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục, phủ các lớp từ 1 đến 12 và giáo dục thường xuyên, với 12 tiết nội dung cốt lõi mỗi năm học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có hơn 1.700 cơ sở giáo dục với gần 1,7 triệu học sinh, học viên được tiếp cận giáo dục AI. Gần 80.000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên đã tham gia tập huấn, đạt trên 98,2%.

Nội dung giáo dục AI được xây dựng theo bốn mạch gồm tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI. Ngành Giáo dục Hà Nội xác định đây không phải là việc đưa thêm một môn học mới, mà nhằm trang bị cho học sinh nhận thức đúng về công nghệ, biết sử dụng, đánh giá và từng bước thiết kế công nghệ, đồng thời không làm tăng tải học tập.

Cùng với giáo dục, công nghệ số được ứng dụng trong bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý giao thông. Ngày 2/9, Công an thành phố Hà Nội ra mắt ba sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, trong đó có ứng dụng “Cảnh sát Hà Nội thông minh” (Hanoi Smart Police) được thí điểm trên nền tảng iHanoi và giải pháp thiết bị bay không người lái phục vụ giám sát an ninh, trật tự bước sang giai đoạn thử nghiệm thứ hai.

Hanoi Smart Police được Công an thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nghiên cứu, phát triển, gồm các phân hệ phục vụ người dân và công tác nội bộ, chỉ huy, điều hành. Qua ứng dụng, người dân có thể phản ánh thông tin về an ninh, trật tự, gửi tín hiệu khẩn cấp SOS, đặt lịch làm việc với cơ quan công an và tra cứu một số thông tin thiết yếu về giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Trong lĩnh vực giao thông, từ ngày 15/7, Công an thành phố Hà Nội đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm. Hệ thống gần 5.000 camera AI cùng công cụ trợ lý ảo AI được sử dụng để hỗ trợ giám sát, chỉ huy và điều hành giao thông.

Sau 6 tháng vận hành hệ thống 1.837 camera AI, Hà Nội đã ứng dụng dữ liệu để điều chỉnh tổ chức giao thông, thiết lập các tuyến “làn sóng xanh”, điều khiển tín hiệu theo lưu lượng phương tiện và hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm.

Thành phố đang triển khai dự án xây dựng hệ thống 21.671 camera AI trên 993 tuyến đường phố chính khu vực nội đô và tại 3.129 vị trí, nút giao chưa được trang bị đèn tín hiệu giao thông. Theo kế hoạch, trước ngày 31/12/2026, thành phố hoàn thành hạ tầng truyền dẫn, xây lắp, thiết bị ngoại vi và sẵn sàng đưa hệ thống vào khai thác, vận hành, phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý đô thị.

Ở cấp cơ sở, chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng mô hình “Nhà họp số”. Ngày 18/9, phường Cầu Giấy đưa mô hình này vào vận hành tại điểm sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 2. Hệ thống cho phép kết nối họp trực tuyến giữa UBND phường với các tổ dân phố, đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận các tiện ích số.

Theo phương án triển khai, phường Cầu Giấy trang bị thiết bị tại 24 điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng, thành lập 27 Tổ chuyển đổi số cộng đồng và tổ chức tập huấn kỹ năng số cho lực lượng cơ sở. Người dân có thể được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tra cứu hồ sơ, sử dụng tài khoản điện tử và các tiện ích số ngay tại khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, “Nhà họp số” được triển khai nhằm tổ chức hoạt động và phục vụ người dân, không đơn thuần là quản lý, khai thác thiết bị. Các tổ dân phố và Tổ chuyển đổi số cộng đồng được yêu cầu thường xuyên hỗ trợ người dân, đồng thời phản ánh kịp thời những khó khăn trong quá trình vận hành.

Từ trường học, giao thông, an ninh, trật tự đến khu dân cư, các mô hình đang cho thấy việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW tại Hà Nội ngày càng gắn với những bài toán cụ thể. Trọng tâm không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn bảo đảm khả năng kết nối, vận hành và khai thác hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân.