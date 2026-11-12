Hà Nội: Cụ bà bị bệnh đi lạc trong đêm giá rét, CSGT hỗ trợ tìm người thân

Khoảng 19h40 ngày 11/11, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an Hà Nội tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Láng - Nguyễn Chí Thanh - La Thành.

Lực lượng CSGT hỗ trợ tìm người thân đến đưa bà lão 77 tuổi về nhà an toàn.

Trung tá Lê Đức Trọng, tổ trưởng cho biết, khi di chuyển qua nút giao Láng - Nguyễn Chí Thanh, tổ công tác phát hiện có bà lão ngồi co ro một mình trên dải phân cách. Lúc này thời tiết lạnh, xung quanh không có người thân.

Thấy bà lão có biểu hiện mệt mỏi và lạnh, tổ công tác đến hỏi thăm và tìm hiểu tình hình. Qua trao đổi, CSGT nhận thấy bà lão có dấu hiệu đãng trí, không nhớ địa chỉ nhà, chỉ nhớ sống trong ngõ Lương Sử, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (cách đó khoảng 3 - 4km).

Lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xác minh thông tin nhân thân, tìm kiếm người thân của cụ.

Khuya cùng ngày, cảnh sát xác định bà lão tên là Đ.T.T (SN 1950, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Ngay sau đó, tổ công tác liên hệ với gia đình để thông báo và hướng dẫn người thân đến đón.

Đón mẹ trở về an toàn, chị H (con gái bà T) thay mặt gia đình cám ơn cán bộ, chiến sĩ CSGT và công an phường.

Chị H cho biết, mẹ tuổi cao và bị đãng trí nên trong lúc đi ra ngoài không may bị lạc, gia đình rất lo lắng khi không tìm thấy cụ, rất may được tổ công tác nhiệt tình hỗ trợ và liên hệ gia đình.