Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2025 do Cục Thống kê vừa công bố ghi nhận hơn 1,17 triệu trường hợp đăng ký khai sinh. Đáng chú ý, tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, trong khi tuổi trung bình của phụ nữ khi sinh con tiếp tục có xu hướng tăng và mức sinh tại nhiều địa phương giảm sâu.

Theo báo cáo, năm 2025, cả nước có 1.172.300 trường hợp đăng ký khai sinh, với tỷ lệ đăng ký khai sinh đầy đủ ước đạt 83,9%. Tỷ số giới tính khi sinh trong nhóm trẻ được đăng ký khai sinh đạt 110,1 bé trai/100 bé gái. Dù giảm 0,6 điểm so với năm 2024, chỉ số này vẫn cao hơn mức ghi nhận trong các năm 2021, 2022 và 2023.

Hà Nội dẫn đầu về tỷ số giới tính khi sinh

Xét theo địa phương, Hà Nội đứng đầu cả nước về tỷ số giới tính khi sinh, với 120,8 bé trai/100 bé gái. Xếp sau là Bắc Ninh với 119,3; Sơn La đạt 115; Hải Phòng đạt 112,6 và Thái Nguyên đạt 112,5.

Ở nhóm có tỷ số giới tính khi sinh thấp nhất, Cà Mau đứng đầu với 103,2 bé trai/100 bé gái. Các địa phương tiếp theo gồm Khánh Hòa (104,5), Tây Ninh (104,7), Đồng Tháp và An Giang cùng đạt 105,9.

Một điểm đáng chú ý là tình trạng chênh lệch giới tính khi sinh tập trung nhiều tại khu vực Đồng bằng sông Hồng và Trung du, miền núi phía Bắc. Đặc biệt, toàn bộ các tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng sông Hồng đều ghi nhận tỷ số giới tính khi sinh vượt ngưỡng 110 bé trai/100 bé gái.

Tỷ số giới tính khi sinh tại Hà Nội năm 2025 cao nhất cả nước, với 120,8 bé trai trên 100 bé gái. Ảnh minh họa

Trái lại, tại Đồng bằng sông Cửu Long, tỷ số này ở phần lớn địa phương tương đối gần mức cân bằng sinh học tự nhiên, dao động trong khoảng 103-106 bé trai/100 bé gái.

Trước đó, căn cứ số liệu của Cục Thống kê năm 2024, Bộ Y tế xác định có 15/34 tỉnh, thành phố ghi nhận tỷ số giới tính khi sinh trên 109 bé trai/100 bé gái. Danh sách gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Sơn La, Hưng Yên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lai Châu, Thanh Hóa, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nghệ An và Điện Biên.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam năm 2025 ở mức 109 bé trai/100 bé gái, thấp hơn mức 111,4/100 của năm 2024. Lãnh đạo Bộ Y tế nhiều lần cảnh báo Việt Nam đang phải đối mặt đồng thời với hai vấn đề đáng lo ngại là mức sinh giảm và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, dẫn đến nguy cơ thừa nam, thiếu nữ trong tương lai.

Theo Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024-2074, hiện số nam giới trong độ tuổi kết hôn từ 20-39 tuổi đang cao hơn nữ giới khoảng 415.200 người. Đến năm 2034, khoảng cách này được dự báo tăng lên 711.700 người. Đáng chú ý, đến năm 2049, tình trạng thiếu hụt phụ nữ trong độ tuổi kết hôn có thể lên mức nghiêm trọng nhất, với số lượng thiếu hụt ước tính khoảng 1,3 triệu người.

Phụ nữ TPHCM có tuổi sinh con cao nhất cả nước

Bên cạnh tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, số liệu năm 2025 cũng cho thấy xu hướng phụ nữ sinh con ở độ tuổi muộn hơn tiếp tục được duy trì.

Cụ thể, tuổi trung bình của phụ nữ khi sinh con trên cả nước đạt 28,7 tuổi, giảm 0,1 tuổi so với năm 2024 nhưng vẫn cao hơn 0,3 tuổi so với năm 2021.

Xét theo địa phương, TPHCM là nơi phụ nữ có tuổi trung bình khi sinh con cao nhất, đạt 30 tuổi. Tiếp theo là Hà Tĩnh với 29,8 tuổi, Đà Nẵng (29,7 tuổi), Hà Nội (29,6 tuổi) và Huế (29,5 tuổi). Ở chiều ngược lại, Lai Châu ghi nhận tuổi trung bình sinh con thấp nhất cả nước, chỉ 24,9 tuổi. Các địa phương tiếp theo là Sơn La (25 tuổi), Điện Biên (25,2 tuổi), Tuyên Quang và Lào Cai cùng đạt 26,2 tuổi.

Sự khác biệt về độ tuổi sinh con cũng được thể hiện giữa các nhóm dân tộc. Trong đó, phụ nữ dân tộc Hoa có tuổi trung bình khi sinh con cao nhất, đạt 29,6 tuổi; tiếp đến là dân tộc Kinh (29,2 tuổi), Thổ (28,5 tuổi), Tày (28,4 tuổi) và Sán Dìu (28,3 tuổi).

Ngược lại, nhóm phụ nữ có tuổi trung bình sinh con thấp nhất gồm dân tộc Lô Lô (24,2 tuổi), La Ha (23,8 tuổi), Hrê (23,7 tuổi), Mông và Xinh Mun cùng đạt 23,5 tuổi.

Đông Nam Bộ là khu vực có mức sinh thấp nhất cả nước, trung bình mỗi phụ nữ chỉ sinh 1,25 con trong năm 2025. Ảnh minh họa

Mức sinh tại Đông Nam Bộ thấp nhất cả nước

Một trong những vấn đề đáng chú ý khác từ báo cáo là tổng tỷ suất sinh của Việt Nam tiếp tục ở mức thấp. Theo dữ liệu đăng ký khai sinh được Cục Thống kê tổng hợp, năm 2025, tổng tỷ suất sinh đạt 1,66 con/phụ nữ, giảm 0,18 con so với năm 2024.

Xét theo vùng kinh tế - xã hội, Bắc Trung Bộ là khu vực có mức sinh cao nhất, đạt 2 con/phụ nữ. Đứng thứ hai là Trung du và miền núi phía Bắc với 1,97 con/phụ nữ. Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ghi nhận mức sinh 1,87 con/phụ nữ.

Trong khi đó, Đồng bằng sông Hồng đạt 1,78 con/phụ nữ. Hai khu vực có mức sinh thấp nhất là Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, lần lượt đạt 1,48 và 1,25 con/phụ nữ.

Đặc biệt, với mức trung bình chỉ 1,25 con/phụ nữ, Đông Nam Bộ đang là khu vực có mức sinh thấp nhất cả nước. Diễn biến này cho thấy sự khác biệt đáng kể về xu hướng sinh con giữa các vùng, đồng thời đặt ra yêu cầu về những giải pháp dân số phù hợp với đặc điểm từng địa phương.