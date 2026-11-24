Ngày 24/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong hơn 10 ngày qua, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và khai thác hệ thống camera AI, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 8.800 trường hợp vi phạm giao thông.

Các hành vi vi phạm liên quan đến chở vật liệu xây dựng được CSGT xử lý nghiêm.

Trong số này, có 260 phương tiện liên quan đến các hoạt động vận tải hàng hóa. Các hành vi vi phạm gồm: Chở quá tải, chở hàng vượt quá chiều cao cho phép, tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành - thùng xe, để hàng hóa rơi vãi, hoạt động không đúng thời gian quy định...

Riêng trên tuyến Cienco 5 - tuyến giao thông quan trọng kết nối các khu vực phía Nam thành phố, Đội CSGT đường bộ số 10 đã xử lý 32 trường hợp xe tải vi phạm về chở hàng quá tải, quá khổ, để vật liệu rơi vãi và dừng, đỗ sai quy định.

Điển hình, hồi 17h5 ngày 23/11, cảnh sát phát hiện xe tải BKS 29E-288.xx do anh N.Q.H (SN 1995, trú tại Hà Nội) điều khiển, chở vật liệu xây dựng để đất rơi vãi xuống mặt đường. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế từ 2 - 4 triệu đồng.

Tuyến đường Cienco 5 có nhiều xe tải lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tiếp đó, CSGT phát hiện xe tải BKS 17C-081.xx do anh H.V.Đ (SN 1979, trú tại Lào Cai) điều khiển, vi phạm chở hàng vượt quá 23% trọng tải cho phép. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý người điều khiển từ 800.000 đến một triệu đồng, chủ phương tiện bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng.

Còn tại địa bàn phục vụ thi công dự án sân vận động VinFast - Trống Đồng, ngày 21/11, Đội CSGT đường bộ số 8 đã vào tận công trường, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 500 tài xế.

Trung tá Ngô Duy Quang, Đội Trưởng Đội CSGT số 8 cho biết, công trình sân vận động có khối lượng thi công lớn, kéo theo nhu cầu vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị tăng cao.

"Lượng phương tiện tải trọng lớn thường xuyên lưu thông trên các tuyến đường quanh khu vực dự án, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu người điều khiển phương tiện không chấp hành nghiêm các quy định", CSGT nhấn mạnh.

CSGT vào tận công trường để hướng dẫn tài xế kỹ năng lái xe an toàn, đúng luật.

Đội CSGT số 8 đề nghị các lái xe tự giác chấp hành pháp luật, không vì áp lực tiến độ thi công mà chủ quan điều khiển phương tiện. Qua đó, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân.

Trung tá Đỗ Hải Hà, Đội phó CSGT số 10 cho biết thêm, lực lượng chức năng duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát 24/24h và tập trung vào các khu vực, thời điểm có nhiều phương tiện vận tải hàng hóa hoạt động.

Ban đêm, CSGT sẽ tăng cường xử lý xe tải độ đèn, còi hơi.

Những hành vi vi phạm bị lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền, xử lý nghiêm liên quan đến tải trọng, kích thước thành thùng, che chắn hàng hóa, để vật liệu rơi vãi, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Trong những tháng cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm tăng cao, CSGT tiếp tục phối hợp với công an cơ sở tăng cường tuần tra kiểm soát; chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông.