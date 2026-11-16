Hà Nội: CSGT xử lý xe tự chế, shipper chở hàng cồng kềnh chạy nghênh ngang trên quốc lộ 1A

Sáng 16/11, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ tuần tra kiểm soát, xử lý tình trạng xe tự chế, xe kéo và xe ba gác chở hàng hóa cồng kềnh đi trên quốc lộ 1A và các tuyến quanh làng nghề ở khu vực xã Thanh Trì.

CSGT Hà Nội xử lý nhiều xe kéo, xe tự chế chạy trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì.

Thiếu tá Vũ Đình Thanh (cán bộ CSGT) cho biết, thời gian qua vẫn còn tình trạng xe gắn máy kéo theo xe tự chế chở hàng hóa, trong đó có nhiều shipper hoạt động quanh các tuyến đường làng nghề, quốc lộ 1A.

Như tại nút giao Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ, đây là nơi tiếp giáp giữa đường sắt với quốc lộ 1A và có nhiều xe tải, xe buýt lưu thông.

"Một số xe chở hàng cồng kềnh, xe kéo ngang nhiên chạy len lỏi giữa các phương tiện tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, gây xung đột giao thông, có xe ngang nhiên vượt đèn đỏ", thiếu tá Vũ Đình Thanh nói.

Xe máy chở các thùng giấy chất thành khối có chiều cao hơn 2m bị CSGT xử lý.

Đội CSGT số 14 và công an cấp xã thường xuyên tuần tra xử lý, vận động người dân không sử dụng xe tự chế, xe kéo lưu thông trên đường. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn cố tình vi phạm, nhất là các shipper cố chằng buộc thêm hàng hóa quanh thân xe.

Bên cạnh đó, một số trường hợp người dân vẫn sử dụng xe máy cũ, nát và chế thêm phần khớp nối với xe kéo phía sau.

Nhiều xe có dấu hiệu quá hạn sử dụng hoặc biển số cong, vênh, nếu lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người điều khiển và ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Nam shipper bị phạt 700.000 đồng do chở hàng cồng kềnh.

Sáng nay, 5 tài xế xe máy chở hàng hóa cồng kềnh, kéo xe tự chế và shipper đã bị lực lượng tuần tra xử phạt vi phạm hành chính 700.000 đồng mỗi người. Có trường hợp xe máy chằng buộc nhiều thùng hàng cao hơn 2m vẫn vô tư chạy len lỏi trên quốc lộ.

Đối với các trường hợp chở hàng cồng kềnh vượt quy định, lực lượng chức năng yêu cầu người vi phạm dỡ hàng, bố trí phương tiện phù hợp để tiếp tục vận chuyển theo đúng quy định.

Với xe kéo tự chế, biển số phương tiện sẽ bị che khuất.

"Tài xế nói rằng họ chỉ di chuyển quãng đường ngắn nên cố buộc thêm hàng hóa, có người cho biết chủ xe không chịu thuê xe tải, chỉ mướn xe máy nên cố tình vi phạm. Đó chỉ là các lý do ngụy biện cho thói quen tùy tiện", CSGT khẳng định.

Trước nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đối với các loại xe tự chế, xe cũ nát luôn hiện hữu, Đội CSGT đường bộ số 14 sẽ tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1A và cả đường làng.