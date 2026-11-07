Hà Nội: CSGT xử lý hàng loạt tài xế vừa lái xe máy vừa nghênh ngang nghe điện thoại

Chiều 7/11, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại khu vực nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng.

Trong khoảng một giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 6 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy dùng tay sử dụng điện thoại di động khi phương tiện đang di chuyển.

Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, bởi việc vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại khiến người lái mất tập trung, hạn chế khả năng quan sát và xử lý các tình huống phát sinh.

Anh V.H.H (trú tại Thanh Hóa) - một trong các tài xế bị xử lý do điều khiển xe mô tô BKS 30M9-14xx, một tay cầm điện thoại gọi điện khi xe đang lưu thông. Làm việc với lực lượng chức năng, anh H cho biết do có việc cần liên lạc nên sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.

Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, việc sử dụng điện thoại bằng tay hoặc đeo tai nghe khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy là hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, ảnh hưởng đến khả năng tập trung, quan sát của người lái xe.

Một trường hợp khác bị xử lý là anh H.X.C (trú tại Phú Thọ) điều khiển xe mô tô BKS 88AD-006.xx. Người này không đội mũ bảo hiểm và đeo tai nghe khi tham gia giao thông. Anh C cho biết sử dụng tai nghe để nghe chỉ đường trên điện thoại.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế xe mô tô, xe gắn máy sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

CSGT khuyến cáo, các tài xế tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang điều khiển phương tiện. Nếu thường xuyên phải theo dõi thông tin trên điện thoại như tài xế xe ôm công nghệ, nhân viên giao hàng, cần chủ động sử dụng giá đỡ điện thoại phù hợp để thuận tiện theo dõi chỉ dẫn.

Tuy nhiên, giá đỡ chỉ hỗ trợ quan sát. Khi cần nghe, gọi hoặc thực hiện các thao tác trên thiết bị, người lái phải dừng xe tại vị trí an toàn, đúng quy định rồi mới thực hiện.