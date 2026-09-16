Hà Nội: CSGT xử lý gần 1.800 học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông trong hơn 10 ngày

Trong đó, có hơn 1.240 học sinh mắc lỗi phổ biến nhất là ngồi trên mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; 228 phụ huynh cũng bị xử phạt về hành vi này. Ngoài ra, 47 chủ xe bị lập biên bản vì giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Lỗi phổ biến khiến nhiều học sinh bị xử lý là không đội mũ bảo hiểm.

Một số hành vi phổ biến khác cũng được CSGT Hà Nội tập trung xử lý như: Vượt đèn đỏ; đi xe máy chở quá số người quy định; đi xe không gắn biển số...

Trước đó, từ sáng 4/9, một ngày trước lễ khai giảng năm học mới, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với công an cấp phường/xã và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai lực lượng tuyên truyền, kiểm soát tình trạng học sinh, phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Theo trung tá Hoàng Văn Bình (Đội phó Đội CSGT số 4), thời gian qua lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Tuy nhiên, quá trình tuần tra kiểm soát, cảnh sát vẫn phát hiện nhiều phụ huynh vô tư vi phạm giao thông hoặc để cho con, em mình mắc lỗi.

Trong những tháng đầu của năm học mới, CSGT Hà Nội ngoài kiểm soát đối với học sinh tham gia giao thông, sẽ xác minh, làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển để xử lý nghiêm.

Đồng thời, lực lượng công an gửi danh sách các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông để Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhà trường phối hợp quản lý, giáo dục.

Thời gian tới, ngoài kiểm soát và xử lý vi phạm liên quan đến học sinh, CSGT Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn bộ học sinh tại các nhà trường những kiến thức, kỹ năng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

CSGT Hà Nội trực tiếp hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Trong đó, với học sinh tiểu học, nội dung tập trung vào những kỹ năng gần gũi như đi bộ an toàn, qua đường đúng quy định, đội mũ bảo hiểm và ngồi trên xe cùng người lớn an toàn.

Đối với học sinh từ cấp hai trở lên, cảnh sát đi sâu vào quy định về độ tuổi, điều kiện sử dụng phương tiện, kỹ năng điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe máy điện và nhận diện những hành vi dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Đặc biệt, nội dung hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy, xe máy điện an toàn được các đơn vị chú trọng. Học sinh được trang bị kiến thức về kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, tư thế điều khiển xe, quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách, chuyển hướng, dừng đỗ và chấp hành biển báo.